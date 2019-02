Ahrensburg : „Drei Männer ...“ im Marstall

Erich-Kästner-Erfolg als Zweimann-Stück mit Musik.

von shz.de

19. Februar 2019, 14:20 Uhr

Ahrensburg | Wenn ein Industrieller nicht erkannt werden will, ein armer Schlucker einen Preis gewinnt und die Liebe im Spiel ist – dann sind Verwechslungen, komisch-verzweifelte Aktionen und Verwicklungen aller Art nicht fern. Erich Kästner lieferte damit 1934 einen Erfolg, der als Film „Drei Männer im Schnee“ in den 1950er Jahren zu Berühmtheit gelangte. Damals waren Claus Biederstaedt, Günther Lüders, Nicole Heesters und Paul Dahlke in den Hauptrollen zu sehen. Am Sonntag, 24. Februar, spielen Armin (Foto) und Jasper Diedrichsen ab 18 Uhr in der Remise des Kulturzentrums Marstall in Ahrensburg lesend und vortragend die Rollen und Thomas Goralczyk macht als furioser Melodienerfinder aus der bekannten Geschichte etwas ziemlich Neues: Einen ununterbrochenen Hör- und Sehspaß. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro unter www.marstall-ahrensburg.de, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.