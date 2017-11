Drei Bäume auf einen Streich

vergrößern 1 von 1 Foto: jpm 1 von 1

Gleich drei Bäume hat der Bargteheider Verschönerungsverein gestern gepflanzt. Zunächst den Baum des Jahres, wie es schon lange Tradition ist. Das ist in diesem Jahr die „Gemeine Fichte“. Hinzu kommen noch ein Jonathan-Apfelbaum und eine Eiche. Die Laubbäume haben ihren Platz auf der Streuobstwiese gefunden, die Fichte im Stadtpark vor dem Utspann.

„Die Eiche ist bereits die dritte Anpflanzung dort“, sagt Klaus Andresen, „zwei Vorgänger sind uns eingegangen.“ Deshalb wurde jetzt ein anderer Standort für sie gewählt. Auch der Apfelbaum ist eine Ersatzpflanzung. „Die anderen 45 Bäume auf der Streuobstwiese gedeihen aber prächtig“, freut sich der Vereinsvorsitzende Klaus Griese.

Bereits seit nunmehr 28 Jahren folgt der Verschönerungsverein Bargteheide (VVB) den Empfehlungen der Dr. Silvius-Wodarz-Stiftung, die Bäume des Jahres kürt. Den Anfang machte 1989 die Stieleiche. Im kommenden Jahr wird das die Esskastanie sein. „Die Fichte passt als Nadelbaum nicht auf die Streuobstwiese“, sagt Griese. In Absprache mit dem Bauhof hat sie ihren Platz in der Stadtmitte gefunden. Finanziert werden die Anpflanzungen aus Spenden und den Mitgliedsbeiträgen. Etwa 200 bis 300 Euro kostet so ein mehrjähriger Baum je nach Größe. Er wird beim Aufwachsen in der Baumschule mehrfach verpflanzt, damit die Wurzeln nicht zu weit ausschlagen.

Gut 500 Mitstreiter zählt der Verein heute. „In letzter Zeit sind viele Jüngere zu uns gekommen“, sagt Klaus Griese sichtlich erfreut. Das sei auch auf das wachsende Umweltbewusstsein zurückzuführen.

Am heutigen Freitag wird eine weitere Aktion des Verschönerungsvereins in Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten fortgesetzt. Diesmal bemalen 21 Kinder aus der Kita an den Fischteichen zehn Papierkörbe aus dem Stadtgebiet mit farbenfrohen Motiven. Für die sorgt wieder der Verein.