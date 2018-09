Drachenrennen: Die härteste Wehr im Land

von

24. September 2018, 11:01 Uhr

Mit dem Suche nach der „härtesten Wehr im Land“ hatten die Organisatoren des Drachenbootrennens in Rendsburg offenbar einen richtigen Nerv getroffen: Insgesamt 36 Freiwillige Feuerwehren sorgten im Rahmenprogramm des diesjährigen „Schleswig-Holstein Netz Cup“ im Nord-Ostsee-Kanal für einen Teilnahmerekord (wir berichteten).

Erstmalig mit dabei waren mit der Freiwillige Feuerwehr Lütjensee als „Lütjenseer Löschruderer“ und der Feuerwehr Oststeinbek als „Ostbek on Tour“ auch zwei Stormarner Drachenboote. Besonderer Anreiz: Für jedes Boot gab es eine Startprämie von 250 Euro.

Jeweils zehn Feuerwehrleute pro Boot traten mit lauten Anfeuerungsrufen, wildem Getrommel und unter dem Jubel der Zuschauer gegeneinander an. Teams aus Dithmarschen, Nordfriesland, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg, Stormarn sowie aus Kiel ruderten um die Wette, im Finale traten jeweils 50 Feuerwehrleute in zwei Riesendrachenbooten gegeneinander an.

Das sportliche Ergebnis des Feuerdrachen-Cup war auch für die Aktiven der Feuerwehren eher nebensächlich. Hauptgedanke der Veranstaltung war es eher, den Wehren eine kleine Anerkennung auszusprechen. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein wichtiger Partner für Schleswig-Holstein Netz“, erläutert Matthias Boxberger, Aufsichtsratsvorsitzender der Schleswig-Holstein Netz AG.