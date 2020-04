Bad Oldesloe : Dr. Heike Grote-Seifert: Verabschiedung ohne Feier

Die Arbeitsagentur Bad Oldesloe verabschiedet Dr. Heike Grote-Seifert, Kathleen Wieczorek ist die neue Leiterin.

Avatar_shz von ST

02. April 2020, 13:08 Uhr

Kathleen Wieczorek hat die Leitung der Arbeitsagentur Bad Oldesloe übernommen. Ihre Vorgängerin, Dr. Heike Grote-Seifert, ist nach fast 30 Jahren im Dienst der Bundesagentur für Arbeit in den Ruhestand verabschiedet worden.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

„Die von uns geplante Veranstaltung zur Verabschiedung von Dr. Heike Grote-Seifert und zur Amtseinführung ihrer Nachfolgerin, Kathleen Wieczorek, mussten wir leider absagen. Ein Tribut an die gegenwärtige Corona-Pandemie. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden diesen Termin im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu gegebener Zeit nachholen“, sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur.

Dank für erfolgreiche Arbeit

„Ich möchte mich bei Frau Grote-Seifert für ihre erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren herzlich bedanken und besonders ihre Rolle als kompetente und verlässliche Netzwerkpartnerin in der Region hervorheben“, so Haupt-Koopmann: „Schon ihr Amtsantritt im Januar 2009 fiel mit dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen. Damals musste in kurzer Zeit für 5600 Beschäftigte aus 260 Unternehmen Kurzarbeitergeld bewilligt und ausgezahlt werden. Hier liegt nun auch aktuell – in bisher nicht gekannten Dimensionen – eine große Herausforderung für ihre Nachfolgerin.“ Kathleen Wieczorek, die neue Chefin der Arbeitsagentur Bad Oldesloe , gilt als ausgewiesene Kennerin des operativen Geschäfts.

Niedrige Zahlen in Bad Oldesloe

„Meine Jahre in der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe waren von einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit geprägt. In den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg habe ich regelmäßig die niedrigsten Arbeitslosenzahlen und -quoten seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene verkünden dürfen“, blickt Heike Grote-Seifert zurück: „Hieraus ergaben sich allerdings andere Herausforderungen für uns: Die Suche nach ausgebildeten Fachkräften und die Qualifizierung von Menschen ohne Berufsabschluss haben immer mehr an Bedeutung gewonnen.“ Bezogen auf die aktuelle Situation sagte sie: „Die letzten beiden Wochen meiner Amtszeit wurden durch die Auswirkungen des Corona-Virus bestimmt. So haben wir zusätzliche Hotlines eingerichtet, Mitarbeiter geschult und an entscheidenden Stellen die Teams personell verstärkt, um dem erhöhten Beratungsbedarf gerecht zu werden und eine zügige Bearbeitung der Abrechnungen zur Kurzarbeit zu gewährleisten. In dieser aktuellen schwierigen Situation fällt mir der Abschied wirklich schwer. Aber ich freue mich, dass mit Kathleen Wieczorek eine erfahrene Kollegin bereitsteht, um die Geschicke der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe künftig zu leiten.“

Den Weg fortsetzen

Kathleen Wieczorek: „Den hier eingeschlagenen Weg möchte ich fortsetzen. Aktuell stellt der Corona-Virus uns alle vor neue Herausforderungen. Mein Bestreben ist es, jetzt alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Unternehmen und Menschen in der Region in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich freue mich über die große Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen im Haus, unser Team Kurzarbeit bei der Beratung und der Bearbeitung der Anzeigen zu unterstützen. Das ist die Aufgabe, die bei uns allen aktuell höchste Priorität besitzt.“





Werdegang Kathleen Wieczorek:

1995-1998 Studium an der Fachhochschule der BA in Schwerin

1998-2005 Arbeitsvermittlerin (beide Marktseiten)

2005-2015 verschiedene Führungsaufgaben in der Regionaldirektion Nord, im Jobcenter Herzogtum Lauenburg, im Service-Center Schwerin und bei der Agentur für Arbeit Lübeck

Seit 2015 bis zuletzt Geschäftsführerin Operativ, Agentur Lübeck