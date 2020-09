Bad Oldesloe : Dr. Armin Frank ist neuer Ärztlicher Direktor

Die Ärzte in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe haben einen neuen Chef: Dr. Armin Frank, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin.

06. September 2020, 11:52 Uhr

Dr. Armin Frank (Foto), Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe, wurde zum ärztlichen Direktor ernannt und vertritt damit die leitenden Ärzte und vorrangig die medizinischen Belange in der Krankenhausleitung. „Dr. Frank ist ein Mediziner, der neben einer sehr hohen fachlichen Kompetenz über einen ausgeprägten Teamgeist verfügt, was Mitarbeitern und Patienten zugutekommt“, sagt Klinik-Geschäftsführerin Sigrun Senska. Dies habe sich insbesondere im Verlauf der Corona-Pandemie gezeigt: „Dr. Frank war von Anfang an Mitglied unserer Corona-Task-Force und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Konzepte der Klinik zu entwickeln und kontinuierlich an das Infektionsgeschehen anzupassen. Die vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit in dieser für uns alle neuen Situation hat mich in dem Entschluss bestärkt, ihn zum Ärztlichen Direktor zu ernennen“, so Senska. Dr. Armin Frank , Familienvater, wechselte 2017 von der Helios Klinik Damp an die Asklepios Klinik Bad Oldesloe.