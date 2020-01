Dorfentwicklung: Worauf kann Lasbek bauen?

Konzept steht vor der Verabschiedung: Gemeindevertretung entscheidet

Lasbek | Die Gemeinde Lasbek ist in der Fortschreibung des Siedlungsentwicklungskonzeptes einen Schritt weiter. Nach der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange soll die vom Planlabor Stolzenberg erarbeitete Fortschreibung jetzt von der Gemeindevertretung verabschiedet werden.



Mögliche Flächen für

Siedlungsbebauung



Einige Anregungen aus den eingegangenen Stellungnahmen wurde zum Teil in das Konzept mit aufgenommen. Das jetzt fortgeschriebene Siedlungsentwicklungskonzept wurde in den Jahren 1996 bis 1998 erarbeitet. Der Schwerpunkt der baulichen Entwicklung soll im Ortsteil Lasbek-Dorf liegen. Dort sind bereits auf dem ehemaligen Bressler-Gelände und zwischen Lehmskuhlenweg und Schulstraße Neubaugebiete ausgewiesen worden.

Weitere Möglichkeiten zur baulichen Entwicklung sehen Gemeinde und Planer unter anderem am Eichedeer Weg rechtsseitig in Richtung Ortsausgang und rechtsseitig am Ortsausgang von Lasbek-Dorf in Richtung Barkhorst. Auch eine Fläche hinter dem jetzigen Neubaugebiet im Ehksaal hin zur Landesstraße 90 wäre für eine Siedlungsentwicklung auch geeignet, ebenso wie der weiterführende Bereich über die L 90 hinaus hinter der Bebauung Achterbrook.

Des weiteren kommt ein Areal am Ortseingang von Lasbek-Dorf aus Richtung Lasbek-Gut ebenfalls hinter der Bebauung Achterbroock in Betracht. Auch im Ortsteil Lasbek-Gut wird eine Fläche westlich der Straße Haveruhm als geeignet eingestuft.



Diese Bereiche sind

weniger geeignet



Nur bedingt für die bauliche Entwicklung geeignet sind Flächen wie zum Beispiel in Lasbek-Gut an der Kreisstraße 12 auf einer dortigen Pferdekoppel sowie Flächen in Ortsteil Barkhorst, zum Beispiel an der L 90 zwischen Radwanderweg und Rohlfshagener Straße oder linksseitig der Lindenallee. Darunter fällt auch eine Fläche hinter der Bebauung an der L 90 linksseitig am Ortsausgang von Barkhorst in Richtung Pölitz. Einige Bereiche wurden auch aus dem Konzept gestrichen, da sie nicht geeignet waren.

Lasbek hat in allen ausgewiesenen Bereichen keine eigenen Flächen, die als Bauland dienen können, und würde somit leer ausgehen. Um das zu verhindern, ist in der Gemeinde ein Vorkaufsrecht für die betreffen Flächen angedacht. Das würde bedeuten, das bei einem anstehenden Verkauf einer der in Frage kommenden Flächen zunächst die Gemeinde ein Zugriffrecht haben würde. Die Verkäufer der Flächen sollen durch das Vorkaufsrecht aber finanziell nicht schlechter gestellt werden.

>Neben dem Siedlungsentwicklungskonzept geht es auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag, 21. Januar, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Alte Schule um die Themen Verkehrsmessung im Steindamm, Umgang mit Feuerwerkskörpern in der Gemeinde sowie um die Kostenerstattung bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren.