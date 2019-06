„Doppelt so clever“ würfeln

von Cordula Poggensee

02. Juni 2019, 17:11 Uhr

Ahrensburg | Würfelspiele versprechen Entspannung – schließlich sind immer die Würfel Schuld. Ganz in diesem Sinn steht am Freitag, 7. Juni, ab 17 Uhr beim Spielefreitag im Erich-Kandel-Gymnasium das Würfelspiel „Doppelt so clever“ im Mittelpunkt. Das Nachfolgespiel von „Ganz schön clever“ führt zwar die Tradition der „Kniffel“-Varianten fort, doch haben die Spieler deutlich mehr Entscheidungsfreiheit, wo das Würfelergebnis eingetragen wird. Deshalb fiebern sie auch bei den anderen mit und profitiert von guten Würfen. Die Spieleveranstaltung wird von der Jury „Spiel des Jahres“, dem Awo-Hort Grundschule Am Schloss und dem Peter-Rantzau-Haus unterstützt. Die Würfelspiele können nach dem Spielefreitag auch wieder in der Stadtbücherei Ahrensburg ausgeliehen werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.