Reinfeld : Doppelt gut: Lebensmittel retten – Bedürftige versorgen

Die Reinfelder Tafel feiert ihren 20. Geburtstag mit einem Empfang im Gemeindehaus.

Reinfeld | Ein ganz normaler Wochentag in den Räumen der Reinfelder Tafel: Hannelore Meyer, seit gut einem Jahr Vorsitzende der Tafel und seit ihrer Rente ehrenamtlich aktiv, kontrolliert die Arbeitspläne für die über 60 Freiwilligen, die sich hier nach einem genauen Plan sechs Tage in der Woche engagieren. Einige ältere Herren sortieren die soeben von den Supermärkten mit dem Kühl-Tafel-Mobil geholten Lebensmittel. Fein säuberlich wird das Gemüse im Vorratsraum geordnet, denn es soll für die Kunden am Ausgabetag nett präsentiert werden und natürlich frisch sein. Ein anderer feudelt derweil den Fußboden in den weitläufigen Räumlichkeiten.

„Kaum eine Tafel ist so gut ausgestattet wie wir und hat so viel Platz“, sagt die Vorsitzende. Alles läuft reibungslos, in einer riesigen Kühlanlage lagern die verderblichen Lebensmittel wie Erdbeeren und Spargel, in den Kühlschränken wird alles weitere verstaut. Sogar aussortierte Pflanzen und Blumensträuße stehen für Kunden bereit.

Und derer gibt es viele. „In der Woche kommen jeden Dienstag und Donnerstag rund 100 Kunden, 20 mehr als noch vor zwei Jahren“, erklärt Meyer. Und dahinter verbergen sich Familien mit zwei, drei oder gar sechs Kindern. Das mache dann schon bis zu 400 Bedürftige, die ihre Lebensmittel für vier Euro im Monat von der Tafel beziehen. Tendenz steigend.

Ein Zeichen, wie sehr die Versorgung von Familien, die am Existenzminimum leben, an Bedeutung gewonnen hat. Da haben die 60 Ehrenamtlichen bis auf sonntags täglich viel zu tun: Die Ware von allen Supermärkten, dem Hofladen Dölger, den Schwartauer Werken, einer Bäckerei aus Lüdersdorf, Eier vom Travenhof, Tiefkühlpizzen aus Rendsburg oder frische Milch aus Mecklenburg-Vorpommern abholen, sortieren, einräumen, zahlreiche Bedürftige auf den Dörfern beliefern.

„Wir haben eine Nordtour eingerichtet, die vor allem Flüchtlinge in den abgelegenen Teilen Nordstormarns versorgt“, sagt Meyer weiter. Ein gut organisiertes Team, darunter auch Flüchtlinge, das mehr und mehr Alleinerziehende, Asylbewerber, bedürftige Familien, arme Rentner und Obdachlose mit Lebensmitteln versorgt und auch immer ein offenes Ohr für deren Nöte hat.

In diesem Jahr feiert die Reinfelder Tafel ihren 20. Geburtstag. Gegründet wurde sie 1999 als 14. in Schleswig-Holstein. Gründungsvater ist der verstorbene Lutz Dammin, der die Tafel jahrelang leitete, bevor das Ehepaar Ursula und Friedhelm Meya übernahm. Anschließend hielt Gerald Witzmann die Fäden sicher in der Hand, bevor er sie vor einem Jahr an Ingeborg Meyer übergab.

Gisela Buse, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, bemerkte vor 20 Jahren, dass die Oldesloer Tafel auch aus Reinfeld ihre Lebensmittel bezog und Menschen aus der Karpfenstadt die Oldesloer Institution nutzten. Warum nicht auch hier vor Ort eine solche Einrichtung für arme Menschen ins Leben rufen? Gesagt – getan: Schon bald konnte die Tafel mit anfangs nur wenigen Mitarbeitern in die Kellerräume des evangelischen Kindergartens am Neuhof einziehen, wo sie bis 2016 ihren Sitz hatte. Die Räumlichkeiten wurden allmählich zu eng, die Tafel beendete ihr „Kellerdasein“ und zog in die hellen und freundlichen Räumlichkeiten in der Joachim-Mähl-Straße um. Die Devise des Gründungsvaters war: „Wir helfen, ohne zu fragen“.

Unter dem Dach der evangelischen Kirche entwickelte sich die Tafel schnell zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution, eine Anlaufs- und Hilfsstelle für Bedürftige. Um allen gerecht zu werden, arbeitet das Team inzwischen in drei Schichten mit zwei Ausgaben am Vor- und Nachmittag nach einem ausgeklügelten Vergabesystem, damit jeder einmal in den Genuss des kompletten Tafelangebotes kommt.

„Am besten wäre es, wenn wir die Tafel in Reinfeld gar nicht bräuchten“, sagt Meyer. Doch die Realität sehe nun mal anders aus. Deshalb sei es umso wichtiger, Menschen unbürokratisch, schnell und ganz praktisch helfen zu können. Der Bedarf sei da und steige stetig – auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.

„Arm zu sein ist keine Schande und keine persönliche Schuld und doch empfinden es immer noch einige derer, die zur Tafel kommen. Jeder ist hier herzlich willkommen“, betonte schon Pastor Bernd Berger beim zehnjährigen Geburtstag der Reinfelder Tafel. Und daran hat sich auch zehn weitere Jahre später nichts geändert. Meyer: „Viele trauen sich nicht oder wissen gar nicht, dass es uns gibt, und dass wir auch Lebensmittel liefern.“

Deshalb machen die Ehrenamtlichen immer wieder „Werbung“: In diesem Jahr beim Talente-Fest rund um die Kirche und mit einem herbstlichen Stand auf dem Wochenmarkt anlässlich des deutschlandweiten „Tafel-Tages“.

Ehrenamtliche Helfer sind weiterhin gern gesehen. Auch Spenden sind willkommen. Meyer: „Wir helfen, wo wir können und machen unsere Arbeit, so gut wir können.“