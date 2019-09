Handball-Oberliga : Dörling-Sieben verpatzt den Heimauftakt

Preußen Reinfeld unterliegt Alt Duvenstedt 26:30. Coach beklagt mentales Problem bei seinen Spielerinnen.

15. September 2019, 15:42 Uhr

Reinfeld | Viel hatten sich die Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld für ihr erstes Heimspiel der Saison vorgenommen. Die Stormarnerinnen hatten in der Kabine sogar ein Motivationspapier aufgehängt, dessen Stichpunkte sie schon vor dem Spiel wachrütteln und daran erinnern sollte, worauf es in der Partie gegen den TSV Alt Duvenstedt ankäme. „Alle gemeinsam“ stand dort etwa drauf, oder auch „Jede Spielerin 100 Prozent“. Nach 15 Minuten allerdings gerieten die Worte erstmals in Vergessenheit und anschließend immer wieder während der Begegnung, so dass am Ende eine 26:30 (13:14)-Niederlage gegen die Gäste aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde stand. „Insgesamt 30 gute Minuten reichen eben nicht“, bemängelte SVP-Coach Detfred Dörling, der die zweite Saisonniederlage vor allem an mentalen Problemen festmachte. „Es ist eine reine Kopfsache bei meinem Team. Zwei bis drei Spielerinnen sind kopfmäßig nicht da, wo sie sein sollten.“

Dabei hatten die Reinfelderinnen stark begonnen, waren aggressiv und beweglich in der Defensive und sicher im Abschluss. Über 5:2 (10.) hielten die Gastgeberinnen einen Drei-Tore-Vorsprung bis zum 8:5 (15.). Plötzlich aber kam das alte Problem zum Tragen. „Aus unerklärlichen Gründen haben wir erschreckende Fehler gemacht“, urteilte Dörling, dessen Sieben vor allem mit Duvenstedts Birka Kossek und Britta Müller Probleme hatte. Nach einem 11:13-Rückstand (24.) fing sich der SVP wieder, glich aus (13:13/26.), ging aber mit einem knappen Rückstand in die Pause, in der Dörling mahnte: „Wenn wir weiter so pomadig agieren, werden wir das Spiel nicht gewinnen.“

Der Start in den zweiten Durchgang verlief verheißungsvoll. Doch nach einer 20:18-Führung (40.) folgten 13 Minuten, in denen die Stormarnerinnen die Partie durch erneut leichte Fehler wegwarfen und mit 21:25 in Rückstand gerieten, der nicht aufzuholen war. Dörlings Fazit: „Bei uns ist im Moment der Wurm drin.“

Tore Preußen Reinfeld: Rika Tonding (7/1), Laura Hirt (6), Laura Beth (5/2), Alina Krey, Jacqueline Heins (je 2), Anita Arntzen, Lina Tonding, Svea Schüller, Vivien Oeder (je 1).