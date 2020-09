Kreis Stormarn : Diskussion im Kreistag zum Thema Flüchtlinge

Linke und Freie Wähler wollen Kreis zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria konkret verpflichten.

Patrick Niemeier

27. September 2020, 17:46 Uhr

Als das Flüchtlingslager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos kürzlich in Flammen stand, gingen die Bilder um die Welt. Sie flimmerten auch in Stormarner Wohnzimmer und die Gesichter der Betroffenen waren auf den Titelseiten zu sehen. „Wer will da nicht mit heißen Herzen helfen?“, fragt sich angesichts dieser Nachrichten nicht nur der FDP-Kreistagsabgeordnete Karl-Reinhold Wurch. Doch auf der anderen Seite stehe die Frage, was der Kreis überhaupt tun könne – abseits von Absichtserklärungen nämlich konkret nichts.

Schon lange vor dem Feuer in dem überfüllten und von Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiertem Lager, hatten die Linken im Kreistag einen Antrag gestellt, dass Stormarn 30 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen solle. Auch die „Freien Wähler“ legten mit einem sehr ähnlichen Antrag bereits im März nach. Die Grünen formulierten ebenfalls noch im März einen Antrag mit ähnlicher Intention, der allerdings keine konkrete Zahl nannte. Alle drei Anträge ereilte das Schicksal, dass die Corona-Situation die Diskussion und Abstimmung verhinderte.

Die Linken erneuerten ihren Antrag jetzt mit Nachdruck. „Stormarn, ein wohlhabender Kreis mitten in Europa kann und muss mit gutem Beispiel vorangehen und seine Bereitschaft zur Hilfe deutlich machen“, erklärte Florian Kautter (Die Linke). „Stormarn allein kann das Leiden nicht beenden, es kann aber seinen Beitrag dazu leisten, es zu mildern und hoffentlich andere dazu animieren, ebenso zu handeln“, erklärte der Linken-Abgeordnete weiter. Er appellierte an die Menschlichkeit und die Moral der übrigen Abgeordneten.

„Der Kreis kann das gar nicht entscheiden. Im Endeffekt müssen die Kommunen die Flüchtlinge aufnehmen und auch diese entscheiden nicht selbst, wie viele sie aufnehmen“, kritisierte CDU-Fraktionschef Joachim Wagner den Vorschlag der Linken. Niemand wolle das Leid der Flüchtlinge kleinreden. Aber es gebe dazu auf Bundes- und Landesebene Beschlüsse, die man natürlich unterstütze. Das könne man gerne gemeinsam zum Ausdruck bringen, alles andere sei juristisch fragwürdig. Gemeinsam mit den Grünen, der FDP und der SPD brachten die Christdemokraten daher einen Antrag ein, dessen Inhalt eher ein Statement als ein Beschluss ist. So wird darin erklärt, dass man den Beschluss der Bundesregierung 1553 Personen aufzunehmen begrüße und eine generelle Bereitschaft zeige, den eigenen Beitrag bei der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen zu leisten. „Weder Stormarn noch Deutschland können die Welt retten. Wir können und wolle aber unseren Beitrag leisten“, sagte auch Reinhard Mendel (SPD).

Für Wolfgang Schmidt (Freie Wähler) war der gemeinsame Antrag „eine einzige Farce“. Denn anstatt das Thema demokratisch zu diskutieren, habe man unter Ausschluss der Öffentlichkeit „Hinterhofpolitik“ gemacht und das bei bei einem so sensiblen Thema. Mit dem viel gepriesenen „Stormarner Modell“ – das auf einstimmige Abstimmungen abzielt – habe das gar nichts zu tun. Anstatt sich konkret zu äußern und gemeinsam zu diskutieren, habe man hinter verschlossenen Türen eine Mehrheit gesucht und dabei Linke und Freie Wähler bewusst ausgeschlossen.

„Das sind doch einfach nur Krokodilstränen. Mit wem hatten Sie sich denn damals abgestimmt?“, macht sich Joachim Wagner (CDU) über Schmidt lustig, während Sabine Rautenberg (Die Grünen) sich eine Entscheidung ohne Populismus wünschte. Im Endeffekt setzte sich – wie zu erwarten war – der gemeinsame Antrag durch. „Auch ander Städte – wie Kiel – haben sich zu sicheren Häfen erklärt. Das hätte ich mir hier auch gewünscht“, sagt Kautter enttäuscht über einen Weg, der möglich gewesen wäre. Immerhin hätten alle demokratischen Fraktionen die Situation an sich aber nicht in Abrede gestellt – das sei ein Anfang.