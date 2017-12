Bargfeld-Stegen : Dirigentenstab geht an Nachfolger

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Weidinger / st 1 von 1

Sie untermalen und bereichern schon in langer Tradition verschiedene Events in Bargfeld-Stegen und Umgebung: Die jungen Musiker des Jugendorchester-Vereins. Am Dienstag, 26. Dezember, ab 18 Uhr findet das traditionelle Weihnachtskonzert des Jugendorchesters im Julius-Jensen-Saal des Heinrich-Sengelmann-Krankenhauses, Kayhuder Straße 65, in Bargfeld-Stegen statt. Lars Osenbrüg, der musikalische Leiter des Jugendorchesters hat auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm aus verschiedenen Stilrichtungen zusammengestellt. So werden Stücke wie zum Beispiel West-Side-Story, Lord of the Dance oder die Huckleberry-Finn-Suite gespielt.

Lars Osenbrüg verabschiedet sich mit diesem Konzert nach 18 gemeinsamen Jahren von dem Jugendorchester und übergibt den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Helge Tischler aus Lübeck.

Auch die Blockflötenkinder und Instrumentalanfänger werden gemeinsam ein Weihnachtslied vortragen. Die Karten für das Konzert kosten für Erwachsene 10 Euro und für Kinder 5 Euro. Sie werden im Vorverkauf in der Stickerei Gerckens im Mittelweg 1 in Bargfeld-Stegen verkauft. Eine Abendkasse wird es für spontane Besucher ebenfalls geben. Bereits an Heiligabend wird das Jugendorchester in und um Bargfeld Weihnachtslieder spielen, um eine festliche und frohe Stimmung zu verbreiten.

Der Musikzug an Heiligabend – Wo das Orchester überall zu hören ist 13 Uhr Lerchenweg/Ecke Im Weden, Bargfeld-Stegen 13.10 Uhr Fasanenweg (Rentnerwohnungen), Bargfeld-Stegen 13.20 Uhr Theodor-Storm-Straße/Ecke Matthias-Claudius-Straße, Bargfeld-Stegen 13.35 Uhr Reimerskoppel, Bargfeld-Stegen 13.50 Uhr Op’n Barg (Wendekehre), Bargfeld-Stegen 14 Uhr Rathkrügen (Wendekehre), Bargfeld-Stegen 14.20 Uhr Schulstraße/ Ecke Im Kamp, Bargfeld 14.30 Uhr Tegelkamp, Bargfeld-Stegen 14.40 Uhr Hartloh, Bargfeld 15.10 Uhr Seniorenheim Landhaus Ruhetal, Rade 15.35 Uhr Alte Schule, Nienwohld 16.10 Uhr Gräberkate (Familie Rüder), Nienwohld 16.20 Uhr Gräberkater Weg, Bargfeld-Stegen 16.45 Uhr Kirche, Bargfeld

2018 wird das Jugendorchester Bargfeld mit vielen Auftritten und Aktionen seinen 50. Geburtstag feiern und hierüber rechtzeitig informieren. Wer mehr über das Orchester erfahren und/oder selbst mitspielen möchte, kann sich auf der Homepage www.jugendorchester-bargfeld.de informieren. Es besteht im neuen Jahr die Möglichkeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Ausbildung an einem Blasinstrument.