Bad Oldesloe : Digitaler Anschluss abgesagt

Standpunkt Steinzeit Der eine schwört auf seinen 17-Zoll-Monitor, der andere mag Apple nicht und überhaupt, Sitzungsvorlagen gab es schon immer auf Papier. Was will man denn sonst in letzter Sekunde noch schnell verteilen? Kommunalpolitische Steinzeit halt. Bloß keine neuen Pfade beschreiten. Wie so häufig wird nicht nach Wegen gesucht, etwas zu ermöglichen, sondern verhindert. Krampfhaft muss ein eigener Weg installiert werden. Dabei hätte man doch nur mal jemanden vom Kreis oder aus Ahrensburg einladen müssen, um zu erfahren, wie es dort schon seit Jahren praktiziert wird. Andreas Olbertz