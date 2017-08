Reinfeld : Dieser Mann ist heiß auf Eis

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Seit 50 Jahren produziert die Familie Witt selbst Eis, seit fast 30 Jahren ist Michael Witt mit dabei. Als ausgebildeter Gastronom, der auch im Ausland gearbeitet hat, übernahm er die Idee seiner Familie und baute das Eis-Geschäft immer weiter aus. Hausgemacht und nach altem Familienrezept – dem Reinfelder kamen immer neue Ideen, um seine Kunden mit immer neuen Variationen zu überraschen.

Von März bis Anfang Oktober – meist bis zu den Herbstferien, wo die Nachfrage nachlässt – steht er an seiner Eismaschine. „Bei Sommerwetter läuft die Maschine den ganzen Tag“, sagt er. Kein Wunder, denn dann stehen die Kunden in langen Schlangen vor Eis Witt. Wenn eine Sorte mal aus ist, produziert er sofort neues. „So ist unser Eis immer frisch. Das zeichnet uns aus“, so Witt. Jeden Tag wird frisch produziert – die unterschiedlichsten Sorten natürlich. Im Laufe des Tages steht Michael Witt dann an der Eismaschine und produziert die nachgefragtesten Sorten nach. Viel Arbeit, aber auch viel Freude. Je frischer, desto hochwertiger das Eis, weiß er aus langjähriger Erfahrung.

Zwölf „Grundsorten“ wie Erdbeere, Vanille, Zitrone und Schokolade hat er immer in der Eisvitrine, dazu kommen diverse Kreationen wie das beliebte Macaron-Eis, Himmelblau oder Drachenfrucht. „Das wird aus der asiatischen Feige hergestellt“, erklärt er. Besonders beliebt an heißen Tagen sei sein Zitronen-Ingwer-Eis. Für HSV–Fans gibt es die passenden Streusel dazu.

Bunte Streusel sind bei den Kids natürlich besonders beliebt. Oder wie wäre es mit Mascarpone-Pfirsich oder American Cookie? Letzteres ein Dauerbrenner in der Reinfelder Eisdiele. Buttermilch-Amarena-Kirsch, Joghurt-Granatapfel und Quark-Erdbeere sind auch groß im Kommen.

Auf die Mischung kommt es an

16 Eissorten sind täglich als Auswahl in der Truhe. Die Rezepte für seine Eis-Kreationen verrät er natürlich nicht: Familiengeheimnis. Nur so viel sagt der Eis-Fachmann: Mit dem Eismachen sei es wie beim Kochen. Es gebe ein Grundrezept (geheim) und diverse Zutaten, die variieren. Zum Eismachen verwende jede Eisdiele sogenannte „Eispaste“. Doch es käme vor allem auf die weiteren Zutaten und die Mischung an, verrät Michael Witt.

Genauso ist es beim beliebten Softeis – ob nun Waldmeister-Vanille oder Schoko-Vanille. Ein Händchen für den richtigen Geschmack müsse man schon haben. Da ist das Ausprobieren an der Eismaschine ein Muss. „Wir haben uns nicht nur in Reinfeld und Umgebung einen guten Ruf erarbeitet“, sagt Witt nicht ohne Stolz. Schleckermäuler kämen auch aus Hamburg und Lübeck. Und Wohnmobil-Urlauber, die auf dem Karpfenplatz Station machen, seien extra einen Tag länger geblieben, um das „gute Eis“ zu genießen, so der Fachmann. Und die tragen es natürlich in ihren Internetforen weiter. Es kämen viele, die ganz bewusst in Reinfeld Eis essen wollten. „Ich finde es schön, acht Monate am Stück jeden Tag zu arbeiten, um dann die restliche Zeit des Jahres mehr Zeit für meine Familie zu haben“, erklärt der Reinfelder.

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 23.Aug.2017 | 11:21 Uhr