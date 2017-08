Diese Radtour machte schlauer

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Viel frische Luft und viele Informationen gab es jetzt für die bunte Radfahrertruppe, die auf Einladung des Verschönerungsvereins Bargteheide (VVB) von Birte Kruse-Gobrecht angeführt wurde. Bargteheides Bürgermeisterin erläuterte während der gut zweistündigen Radrundfahrt den 50 teilnehmenden Bürgern, darunter auch Anja Kühl von der Kreisverwaltung, Veränderungen und Vorhaben und beantwortete Fragen zu Besuchspunkten wie etwa der (noch kostenfreien) 1. Bargteheider Stromtankstelle. Die werde aber leider immer wieder von Nichtnutzern als normaler Parkplatz genutzt“, so Kruse-Gobrecht. Halt wurde auch am Mühlentor- Kindergarten gemacht. Die WC Anlagen seien erneuerungsbedürftig und ein Erweiterungsbau geplant. In dem Öko-Neubaugebiet soll es zu je einem Drittel Erbbaupacht, Baugemeinschaft und Vermietung geben. Die Radler erfuhren, dass die Erschließung der Wiese im Wilhelm-Hauff-Weg erforderlich ist, weil immer mehr Hanseaten „Buttenhamburger“ werden möchten. Das Gebiet soll zentral durch ein Blockkeizkraftwerk mit Wärme versorgt werden. Einen Ausblick ins Grüne gab es an der vom VVB angelegten Streuobstwiese, die sich langsam mit über 50 Anpflanzungen entwickelt. Große Veränderungen wird es im Umfeld des Nahverkehrsknotenpunktes Bahnhof geben. Die Straße weiter in Richtung Lohe geradelt, berichtete die Bürgermeisterin über das für die Stadt noch größere Bauprojekt, das neue Feuerwehrhaus. Einzig dieser Standort wäre geeignet, die Hilfsfrist von 12 Minuten nach Notrufeingang in der Leitstelle für den ganzen Ort zu gewährleisten. Derzeit ist aber noch ein gewachsenes Problem, ein Knick, zu beachten. Im Wohngebiet Bornik soll barrierefrei gebaut werden und der Wohnraum bezahlbar sein. Letzter Infohalt war die Südumgeheung. Hier ist die Bürgermeisterin zuversichtlich, dass bis 2020 die Westumgehung fertiggestellt sein wird.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 25.Aug.2017 | 10:42 Uhr