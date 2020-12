Oststeinbek : Dieb bricht 1er BMW auf – Lenkrad samt Airbag gestohlen

Der Wert der gestohlenen Dinge aus dem Pkw wurde laut Polizei auf insgesamt circa 4500 Euro geschätzt.

Avatar_shz von ots

03. Dezember 2020, 12:03 Uhr

Oststeinbek | Ein 1er BMW wurde laut Polizei in der Zeit von Dienstag, 1. Dezember, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 7.30 Uhr in der Schuhmacherwiese in Oststeinbek, Ortsteil Havighorst, aufgebrochen.

Gegenstände im Wert von circa 4500 Euro gestohlen

„Aus dem Fahrzeug wurde das Lenkrad samt Airbag, das Navigationsgerät sowie ein I-Drive Bedienelement entwendet. Der Wert des Stehlgutes wurde auf circa 4500 Euro geschätzt“, teilt Polizeisprecher Lutz Theurer mit.

Das Fahrzeug habe sich innerhalb der Tatzeit auf dem Grundstück des Geschädigten befunden und sei frei zugänglich gewesen. „Wie die Täter das Fahrzeug geöffnet hatten, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt“, sagt Theurer.

Polizei sucht Hinweise

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun nach Hinweisen zu verdächtigen Personen, die sich in der Nähe der Schuhmacherwiese aufgehalten haben. Auch Fahrzeuge, die zur Tatzeit in diesem Bereich aufgefallen sind, können an die ermittelnden Beamten unter (040) 727707-0 gemeldet werden.