Tremsbüttel : Die verwaisten Mitfahrbänke

In Corona-Zeiten könnten die Sitzgelegenheiten eingemottet werden.

25. April 2020, 15:56 Uhr

Tremsbüttel | Im vergangenen Jahr wurden überall in Bargteheide und den Gemeinden des Amtes Bargteheide-Land, so wie hier in der Hauptstraße in Tremsbüttel, Mitfahrbänke aufgestellt. Viel genutzt wurden sie ganz offensichtlich nicht. Und jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie stehen sie erst recht einsam und verlassen an den Straßenrändern.

Wer sollte auch schon jemanden mitnehmen oder wer wollte auch in ein fremdes Fahrzeug einsteigen? Mindestabstände können in Pkw und Co. nun einmal mal nicht eingehalten werden. Und Masken sind auch kein richtiger Schutz.

Verwunderlich ist nur, dass diese Bänke nicht wie Spielplätze und Sportanlagen mit weiß-rotem Flatterband abgesperrt sind. Und auch Schilder „außer Betrieb“ sind an den Haltepunkten nicht zu sehen. Dafür fühlt sich vermutlich niemand verantwortlich. Bis zum Ende der unsäglichen Corona-Pandemie könnten die Mitfahrbänke eigentlich auch eingemottet werden.