Lübeck : Die Verehrung der Honigbiene in der Kunst

Die Lübecker Künstlerin Bettina Thierig spricht über Wertschätzung der Biene und ihre Darstellung in der bildenden Kunst.

16. April 2020, 12:44 Uhr

Jetzt summen sie wieder, zumindest sollten sie es tun, denn Bienen und andere Insekten haben es nicht leicht: Monokulturen und jahrzehntelanger Einsatz von Giften haben dieser artenreichsten aller Tierklassen das Leben nicht nur schwer, sondern in weiten Teilen sogar unmöglich gemacht. Paradox, dass vor allem den Honigbienen die Verehrung seit Jahrtausenden gewiss ist. Die Lübecker Künstlerin Bettina Thierig hat in der Kulturgeschichte gegraben.

Eigentlich sollte ihr Vortrag schon gehalten sein, aber wie alles in diesen Tagen ist auch verschoben, was die Volkshochschule in Bad Schwartau auf dem Plan hatte. Und dazu gehörte Bettina Thierigs Ausflug ins Thema „Bienen in der Kunst“. Weil nun aber gerade die Zeit ist, in der Gartenbeete für eine ganze Bienenflugsaison Gestalt annehmen, will sie nicht einfach abwarten, bis ein neuer Termin gemacht werden kann, sondern gewährt hier Einblicke in die lange gemeinsame Geschichte von Bienen und Menschen.

„Die Wertschätzung der Bienen fängt schon früh an und das lässt sich auch an der Darstellung von Bienen in der bildenden Kunst ablesen“, sagt sie und erzählt von frühen Bienendarstellungen in der Höhlenmalerei, wie etwa denen von vor 15.000 Jahren in der Spinnenhöhle in Valencia. „Dann kann man aber auch bei den Ägyptern, den Griechen und Römern Bienendarstellungen finden, und auch das Imkern wird abgebildet. Alle sahen den Nutzen im Honig, bewunderten zudem die Disziplin, den Fleiß und das Organisationstalent der Bienen. Lucas Cranach der Ältere Malte „Venus mit Amor als Honigdieb“ und die Biene war das Wappentier der Familie Barbarini in Rom.“ Dieser Familie entstammte Papst Urban VIII, seine Wappentiere sind am Bienenbrunnen in Rom zu sehen.

In Ägypten wussten Imker schon in der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. vom Zusammenhang von Honig- und Wachsproduktion einerseits und gesteigerten Obsterträgen andererseits; hier wurde die Biene neben der Binse zur Königshieroglyphe. Im antiken Griechenland galten Bienen als Boten der Götter, der Honig als Quell der Weisheit, Beredsamkeit und Dichtkunst. Göttervater Zeus trug den Beinamen „Bienenkönig“. Honig und Milch wurden zu den Götterspeisen Nektar und Ambrosia, im Alten Testament ist Kanaan das das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließen. In Rom pries Vergil im vierten Buch seiner Georgica Bienen-Fleiß und -Loyalität und sah die menschliche Rechtsordnung im Bienenstaat gespiegelt.

Unmodern ist die Beschäftigung mit dem Thema in der Kunst nie geworden, so Bettina Thierig. „Die berühmte Honigpumpe von Beuys zeigt Eigenschaften der Biene beziehungsweise des Honigs als Gleichnis für Menschliches. Der Künstler Terence Kroh versucht, sich den Bienen zu nähern, und bot Anderen in der Bee Chapel in Hamburg im letzten Sommer die Möglichkeit einer ganz besonderen und intensiven Begegnung. Die Künstlerin Bärbel Rothhaar geht soweit, die Bienen zu Mitakteuren ihrer künstlerischen Arbeit zu machen. Die Wertschätzung geht weiter bis heute.“ Bettina Thierig hat sich ebenfalls Bild- und wortkünstlerisch mit dem Thema auseinandergesetzt – vor allem, um auf die prekäre Lage der Bienen und überhaupt aller Insekten aufmerksam zu machen. Abhilfe tut not. Ohne Insekten und ihre Bestäubungsarbeiten könnte der Mensch nicht leben. Anregungen dafür, was jeder Einzelne im Garten und im Blumentopf tun kann, gibt es beispielsweise mitten in Lübeck. Am „Museum für Natur und Umwelt“ summt und flattert es gleich vor der Tür, denn hier findet das hauseigenen Bienenvolk, das in der zweiten Etage einen gläsernen Bienenstock betreibt, Nahrhaftes vor. Von Storchschnabel, Lavendel, Thymian, Zitronenmelisse, Fetthenne kann man sich inspirieren lassen, wie der eigene Garten zur Bienenweide zu gestalten wäre, und auch, wie mit einem Hotel für solitär lebende Wildbienen Nistmöglichkeiten geschaffen werden können.

Und wenn dann die Beete in den Gärten gerichtet werden, stellt sich vielleicht auch die Frage, warum eigentlich jeder Rasen ein Rasen sein muss und nicht bunte Wiesenfläche sein darf oder ob man blühenden Wildkräutern tatsächlich auch da zu Leibe rücken muss, wo sie doch gar nicht stören, an den Beeträndern etwa.

Zumindest aber gibt es die Möglichkeit einer Win-Win-Kultur: Der Naturschutzbund Deutschland Nabu zählt auf, welche Pflanzen sowohl Insekten als auch Menschen Genuss bereiten. Dazu gehören Schlehe, Apfelbaum, Holunder, Bärlauch, Schnittlauch, Salbei, Minze, Zitronenmelisse, Himbeere, Brombeere, Ringelblume und auch Gänseblümchen.