Die Umweltbildungs-Vorreiter

Vor zehn Jahren entstand mit dem „Naturerlebnis Grabau“ ein im Land einmaliger Natur-Bildungsort für Kinder in Stormarn

von Patrick Niemeier

05. September 2019, 16:30 Uhr

Grabau | Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Naturschutz – mittlerweile kommen uns all diese Vokabeln sehr bekannt vor. Gerade die Sorgen um den menschenverursachten Klimawandel prägen die Schlagzeilen und manche Diskussionsrunde.

Vor zehn Jahren waren diese Themen gerade in der kindlichen Bildung eher selten auf der Agenda. Doch schon damals sah die Stiftung der Sparkasse Holstein, dass Bedarf bestand. „Wir waren Vorreiter in Stormarn und sind froh, dass das Thema nun langsam auch an anderen Stellen angekommen ist“, so Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Sparkassen-Stiftungen. Vor zehn Jahren wurde das Naturerlebnis Grabau eröffnet, das jedes Jahr von über 10.000 Menschen besucht wird.

2018 kamen 223 Kita-Gruppen und 151 Grundschulklassen in den Genuss einen besonderen Tag in dem Naturerlebnis zu verbringen. Insgesamt verzeichnet die besondere Einrichtung, die am 14. Mai 2009 eröffnet wurde, bereits deutlich über 80.000 Besucher.

Das Angebot ist dabei über die Jahre stetig gewachsen. Das gilt für das inhaltliche Programm aber auch für die Infrastruktur. Zunächst wurde die alter Försterei umgebaut (2010), es folgten die Ferienprogramme (2011), Ersatzbauten für erste Provisorien (2014), der Erwerb eines eigenen Doppelstockbusses mit Namen „Diddi“ (2014) bis hin zu einem Feuchtbiotop (2016), den Sternschnuppennächten (2018) oder ganz frisch dem „Astronautencamp“ . Parallel werden seit einigen Jahren auch Fortbildungsangebote für Erzieher und Lehrer angeboten. Das alles zahle sich nach und nach spürbar aus.

„Es ist eine Erfolgsstory. Die Kinder sind hier die eigentlichen Protagonisten. Unser Dank gilt der Sparkassen und der Sparkassen–Stiftung, dass das hier ermöglicht wird. Ohne die Partner wie Autokraft, dem Kreisjugendring oder vor allem auch der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein wäre das aber alles auch gar nicht möglich“, sagt Landrat Henning Görtz. Da es um Nachhaltigkeit und eben vor allem um die Kinder gehe, werde der zehnjährige Geburtstag auch nicht „mit einem Riesenbumms mit Schnittchen und Sekt“ gefeiert, sondern mit einem Familienfest am Sonnabend, 7. September, von 11 bis 16 Uhr.

„Nachhaltigkeit passt als Thema zu uns. Meine eigenen Kinder mögen das Walderlebnis sehr. Hier wird Spaß mit Bildung verbunden. Für die Kindertagesstätten ist das der Ausflug des Jahres, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann“, so Michael Ringelhann aus dem Vorstand der Sparkasse Holstein.

„Wir waren zunächst durchaus skeptisch. Und das Tempo von Herrn Schumacher war sehr hoch und fordernd. Aber wir haben mitgemacht. Es ist ein besonderes Projekt und eine sehr gute Sache geworden. Hier lernen Kinder etwas, was sie auch mit nach Hause nehmen und teilweise ihren Eltern etwas erklären können“, so Hans Jacobs von der Landwirtschafskammer Schleswig-Holstein.

„Wir wollen Kindern Nachhaltigkeit vermitteln mit Blick auf Ökonomie, Ökologie, Kultur und den sozialen Bereich. Das geschehe auch durch das Vorleben bestimmten Benehmens. Die Themen Biodiversität oder Klimawandel seien mittlerweile schon bei Grundschülern durchaus präsent“, weiß Förster Jan Dohndorf, pädagogischer Leiter und Forstwissenschaftler.