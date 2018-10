Bad Oldesloe : „Die Syrinx“ – so schwungvoll!

Der Frauenchor „die Syrinx“ lädt zum Konzert „Traumzauber“ ins Kub ein.

22. Oktober 2018, 16:27 Uhr

Verschmitzt-heiteren, manchmal wehmütigen und dann wieder begeisterten Abschluss des Wochenendes bietet am Sonntag das Frauenvokalensemble „Die Syrinx“. Die sieben Frauen aus Bad Oldesloe und Umgebung singen ein farbiges Programm aus englischen Madrigalen der elisabethanischen Zeit, Folk- und Popsongs, und lassen auch die Romantik nicht außen vor. Werke von Dowland, Gibbons, Mendelssohn und den Beatles laden zu einem schwungvollen Start in die Woche ein. Das von EvaMaria Siebert geleitete Ensemble gibt das Konzert am Sonntag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Kub. Eintritt zehn Euro an der Abendkasse.