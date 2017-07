Die Stunde der Radfahrer naht

vergrößern 1 von 1 Foto: nie 1 von 1

Seit 2010 steht das Thema Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof regelmäßig auf der Tagesordnung des Bauausschusses – so auch am kommenden Mittwoch, 5. Juli. Grüne und SPD hoffen, dass der Durchbruch gelingt, und gebaut werden kann.

Bereits 2010 hatte Hartmut Jokisch (Foto) von den Grünen eine umzäunte Fahrradstellplatzanlage beantragt. 2012 folgten ausführliche Präsentationen, zu der die Radfahrer eingeladen waren. Sogar von einem E-Bike-Tower war damals die Rede. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hatte einen erfahrenen Referenten aus Bremen eingeladen, der verschiedene Optionen aufzeigte. 2014 schien die richtige Lösung gefunden zu sein: ein automatisches Rad-Haus wie es in der Stadt Offenburg gebaut worden ist. Die Erfahrungen waren positiv. Damals kostete das Fahrrad-Haus 300 000 Euro. Aufgrund der zu erwartenden Förderung fiel ein einstimmiger Beschluss im Bau- und Planungsausschuss – sogar für zwei Radhäuser.

Alles schien nur noch eine Frage des Standorts zu sein. Auch der konnte mit Nah.sh zufriedenstellend geklärt werden. Aber CDU und FBO verhinderten mit einem Sperrvermerk auf die im Haushalt bereitgestellten Mittel, dass die Verwaltung weiter planen konnte. „Die Fahrradabstellanlage war einfach von CDU und FBO nicht gewollt“, sagt Bauausschussvorsitzende Maria Herrmann (SPD) rückblickend. „Es wurde immer weiter vertagt und geprüft und auch 2014 wurden schon alle Varianten von Fahrradständer über Einhausung, Boxen und Rad-Haus bis ins Detail durchdiskutiert“ so die Bauausschussvorsitzende.

Während der Park-Ride-Platz für Autofahrer ohne Diskussionen gebaut wurde, warten die Radfahrer immer noch auf dringend benötigte und sichere Abstellmöglichkeiten.

„Wer sich ein E-Bike anschafft, stellt das nicht mal so einfach am Bahnhof ab“ ist der grüne Fraktionsvorsitzende Wilfried Janson überzeugt. „Wir hoffen, dass die Radfahrer zur Sitzung am 5. Juli ab 19.30 Uhr ins Kub kommen und sich beteiligen, damit endlich die Mittel freigegeben werden.“ Bei der Gelegenheit wollen auch Experten unter anderem von Nah.sh über Fördermöglichkeiten informieren.

von Andreas Olbertz

erstellt am 30.Jun.2017 | 11:04 Uhr