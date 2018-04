Die Sonne lockt die Biker raus

Sonnschein, Frühlingstemperaturen, und das alles an einem Sonntag. Die Stormarner nutzten das gute Wetter auf die unterschiedlichsten Arten. Manche brachten ihren Garten auf Vordermann, andere sonnten sich auf der Wiese, so manch grillte an, und zahlreiche Motorradfans holten nach dem kalten Osterwochenende ihre Zweiräder aus dem Winterschlaf. Häufig waren sie wie auf dem Foto in großen Gruppen auf den Straßen unterwegs.