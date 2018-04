Bad Oldesloe : Die Singakademie wird immer jünger

Derzeit zählt der gemischte Oldesloer Chor 40 singende Frauen und Männer ab 35 Jahren

Singen bereitet Freude, erst recht in der Gemeinschaft. Das zeigt sich in der Oldesloer Singakademie: In den vergangenen fünf Jahren ist mehr als die Hälfte der jetzigen Aktiven neu dazugekommen. Die Singakademie wird damit ständig jünger. Derzeit zählt der gemischte Chor 40 singende Frauen und Männer ab 35 Jahren.

In diesem Sommer plant die Oldesloer Singakademie einige kurze Auftritte im Rahmen des Oldesloer Stadtfestes am Sonnabend, 2. Juni. Unter der Leitung von Barbara Rupp (Chorleiterin und Gesangscoach aus Lübeck) arbeitet der Chor auch in diesem Jahr weiter an einem neuen, modernen Gesicht: Pop, Swing und Jazzmusik, stilecht und groovig, erweitern das bisherige klassische Repertoire des Chores. Die Proben sind lebendig und spannend – ein großartiges Angebot für singfreudige Menschen in und um Oldesloe, die ein Hobby in einer großen Gemeinschaft suchen.

Neben der kompetenten Probenarbeit fördert die Leiterin die Stimmen ihrer Chormitglieder kontinuierlich weiter. „Ich möchte jeden Sänger zu der Freude führen, die man fühlt, wenn die eigene Stimme sich erweitert und immer klarer, voluminöser und schöner wird“, schildert Barbara Rupp. Dazu werden auch intensive Proben der einzelnen Stimmgruppen angesetzt.

Nach Neuwahl für einige Vorstandsämter sind es jetzt sieben Aktive, die den Verein ehrenamtlich führen: Wolfgang Claus (1. Vorsitzender), Anke Franz (2. Vorsitzende und Notenwartin), Bettina Bruhns (Schriftführerin), Bettina Denker (1. Kassenwartin), Fabian Hülk (2. Kassenwart), Nicole Rathenow-Silberborth (Stimmführerin) und Meike Jürgens (2. Notenwartin).

Auf der jüngsten Vesammlung wurden wurden zwei Sängerinnen für „40 Jahre Singen im Chor“mit dem goldenen Ehrenzeichen des Schleswig-Holsteinischen Sängerbundes und feierlichen Urkunden mit der Unterschrift von Bernd Küpperbusch, dem Präsidenten des SSH, geehrt: Margret Lindemeyer-Beyer und Ute Kratzmann. Beide singen schon lange in der Oldesloer Singakademie und waren vorher einige Jahre in anderen Chören aktiv.



>Die Chorproben finden montags um 19.45 Uhr im Saal der Freikirchlichen Gemeinde am Moordamm 10-12 in Bad Oldesloe zu Gast.

>Mehr Information bei Wolfgang Claus, Telefon 0151-46326076, www.oldesloer-singakademie.de.