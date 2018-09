Ahrensburg : Die Sieger beim Spieletag

Die Sieger des Kingdomino-Turniers wurden gekürt.

von shz.de

19. September 2018, 12:55 Uhr

Anderthalb Wochen nach dem Spiele-Event „Stadt-Land-Spielt“ wurden jetzt in der Ahrensburger Stadtbücherei die Sieger des Kingdomino-Turniers gekürt. Glückliche Gewinner eines Kingdomino-Spiels sind Arno Petersen (1. Platz) sowie die Zweitplatzierten Wolfgang und Hildegard Schön. Das Siegertrio setzte sich im Feld von 28 Teilnehmern des Turniers durch. Der Veranstalter ist insgesamt mit der Resonanz auf das Spiele-Event sehr zufrieden. Über 112 Menschen spielten bei vier Turnieren mit und nutzten die Gelegenheit, neue und altbekannte Brettspiele kennen zu lernen. Die nächste Spiele-Gelegenheit ist am Freitag, 2. November, im Eric-Kandel-Gymnasium, Reesenbüttler Reeder 4-10, in Zusammenarbeit mit dem Spieler-Netzwerk-on-Tour und der Stadtbücherei Ahrensburg. Gäste sind herzlich willkommen. Eintritt frei.