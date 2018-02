Schneefall : Die schöne Seite des Winters

Weiße Pracht, klare Luft und klirrender Frost – es gibt aber auch die schlechte Seite mit Unfällen und Verkehrsbehinderungen.

von Andreas Olbertz

28. Februar 2018, 06:00 Uhr

Die anhaltenden frostigen Temperaturen und reichlich Neuschnee haben in Stormarn gestern für wunderschöne Winterbilder gesorgt. Hier ein kleiner Fotospaziergang. So zeigte sich das Dorfmuseum in Hoisdorf im winterlichen Glanz und neben den Straßen und Wegen im Land sind Bäume und Sträucher mit einer dicken Schicht Raureif überzuckert. Wenn die Sonne vom Himmel lacht glitzert die Landschaft und zeigt uns, dass der Winter optisch auch seine schönen Seiten hat.

Doch die Winterpracht hat nicht nur ihre schönen Seiten. So mancher Pendler hat vergeblich an der Haltestelle auf einen Bus gewartet. Ein Anruf bei der Autokraft in Bad Oldesloe war da auch nicht wirklich erhellend. „Durch Schnee und Glätte kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Bitte informieren Sie sich im Internet“, informierte eine Stimme vom Band. „Es gab bis zu 35 Zentimeter Neuschnee“, sagte Autokraft-Sprecher Egbert Meyer-Lovis auf Nachfrage: „Die Winter- beziehungsweise Straßenverhältnisse ließen keinen Busverkehr zu.“ Der Stadtverkehr in Bad Oldesloe konnte deshalb nur sehr eingeschränkt aufrecht erhalten werden. Trittau und Ahrensburg waren ebenfalls betroffen. Im Laufe des Tages wurde der Betrieb dann auf immer mehr Linien wieder aufgenommen. Der Schulverkehr bleibt laut Autokraft Homepage eingestellt.

Unfall: Zwei Verletzte

Montagnachmittag ist es in Travenbrück zum Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Kieler befuhr mit einem VW den Seefelder Weg von Schlamersdorf in Richtung Sühlen. Kurz vor der Einmündung zur L 83 verlor er auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW rutschte in der Kurve auf der Fahrbahn und dann durch die Böschung ungebremst auf die L 83 zu. Auf dieser fuhren eine 44-jährige Wankendorferin und ihr 14-jähriger Sohn mit einem VW Kombi aus Richtung Sühlen kommend. Der VW des Kielers prallte ungebremst in das Fahrzeug der Wankendorferin. Frau und Sohn wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Kieler vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 8000 Euro.

Ein 45-jähriger Mann aus Oststeinbek fuhr mit seinem Mercedes-Benz Transporter auf dem rechten Fahrstreifen der A 21 in Richtung Hamburg. Hinter ihm fuhr ein 46-Jähriger aus Schwarzenbek mit einem Sprinter.

14 000 Euro Schaden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr der Schwarzenbeker deutlich schneller und setzte zum Überholen an. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den vor ihm fahrenden Transporter. Dieser prallte dadurch in die Mittelleitplanke. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt in umliegende Kliniken gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 14 000 Euro.

Ebenfalls Montagabend kam es auf der L 82 zwischen Bargteheide und Ahrensburg zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Ahrensburger (50) fuhr mit seinem Audi A4 aus Bargteheide kommend Richtung Schlossstadt. Kurz hinter dem Abzweiger zum Westring geriet er aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 57-Jährigen aus Bargteheide. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Seine Beifahrerin (57) musste schwer verletzt vom Notarzt behandelt werden. Der Golf-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war 90 Minuten gesperrt.

Positive Polizeibilanz

Polizeisprecherin Katharina Fehring zog eine positive Bilanz: „Die Straßen waren aufgrund von Eis und Schnee teils extrem glatt, doch die Verkehrsteilnehmer haben sich mittlerweile darauf eingestellt.“ Gestern Vormittag wurden in Stormarn und Lauenburg insgesamt 17 Verkehrsunfälle gezählt – ob jeweils winterbedingt müssen nachfolgenden Ermittlungen zeigen.