Die Schlinge zieht sich langsam zu

Es sieht nicht gut aus für Rainer D., denn die Beweise gegen ihn wiegen schwer. Der 24-Jährige aus Reinbek ist des Raubes angeklagt und muss sich vor der III. Großen Strafkammer des Lübecker Landgerichts verantworten. Mit zwei Komplizen hatte er vor einem Jahr eine 78-Jährige in Glinde überfallen. Arglistig erschlich er sich Zugang zur Wohnung, fesselte die Frau und ließ seine Mittäter ins Haus. Das Trio erbeutete eine beträchtliche Menge Bargeld und wertvollen Schmuck (wir berichteten).

Am zweiten Verhandlungstag berichtete eine Polizistin über die Auswertung von D.s Smartphone. „Wenn sie mir die Sache mit der Frau nachweisen, bin ich gef... “, hatte er einem Komplizen im Chat geschrieben. Er stand in Verdacht, am Überfall auf eine Tankstelle beteiligt zu sein. Außerdem diskutierte er über DNA-Nachweise aus Blut- oder Speichelproben.

Tatsächlich fanden die Beamten Spuren seines Erbguts in einem blutbefleckten Hemd, das in der Nähe des Tatorts aufgefunden wurde. Ein Anwohner hatte mit seiner Überwachungskamera dokumentiert, wie ein Täter das Hemd in einen Glascontainer warf. Darauf fanden sich auch Spuren der Überfallenen.

„Wir haben im Rahmen einer Raubserie von 13 Taten in Glinde ermittelt“, erklärte eine Kripobeamtin. Nach ähnlichem Muster wurde eine 52-Jährige überfallen, und auch dort fand sich D.s DNA. Am 3. April nahm ihn das SEK deshalb fest, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Bei der Auswertung von Smartphone-Daten stieß die Polizei auch auf die Verabredung zum Überfall am Tag vor der Tat. Das Handy war auch in der Nähe zu beiden Tatorten und -zeiten in Funkzellen eingeloggt, ein Alibi konnte D. nicht vorweisen.

Sein Mittäter konnte so ermittelt werden, er hat inzwischen ein Geständnis abgelegt. „D. habe ihm Handyfotos von viel Geld und Schmuck gezeigt, das mit Straftaten erbeutet wurde“, so die Beamtin. Am Tattag hätten sie zunächst das bewusste Hemd gekauft, um beim Klingeln an der Tür ordentlich auszusehen. Handschuhe und das Panzerband zum Fesseln kamen auch hinzu. Auch der Ball wurde an diesem Tag besorgt, mit dem das Tatopfer an ihre Tür gelockt wurde.

Sein Mittäter traute sich zunächst nicht und schickte D. vor an die Tür. Der habe sein Opfer auch mit einem Messer am Hals bedroht und schließlich im Bad eingeschlossen. Nach der Tat seien sie über Felder und Wiesen geflohen und hätten ihre Beute in einem Maisfeld geteilt. Auffällige Schmuckstücke hätten sie dort vergraben, so die Aussage des mutmaßlichen Mittäters.

Ein Rechtsmediziner dokumentierte die umfangreichen Verletzungen der 78-Jährigen durch den Überfall. Ein weiterer Sachverständiger hatte die Videoaufnahmen des Trios untersucht, die allerdings in der Vergrößerung unscharf waren. Geheimratsecken, die Brille und die Form der Stirn wiesen auf den Angeklagten hin. „Kein Merkmal weist darauf hin, dass es sich um unterschiedliche Personen handelt“, sagte er. Die beiden mutmaßlichen Mittäter werden noch vorm Landgericht gehört.





>Die Verhandlung wird am Montag, 18. Dezember, fortgesetzt.