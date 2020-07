Kreis Stormarn : Die Rückkehr der Kultur

Erste Tests von Kulturveranstaltungen in Stormarn unter Corona-Bedingungen liefen gut ab.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

21. Juli 2020, 17:20 Uhr

Vier bunte Plakate entdeckt der neugierige Passant im Schaukasten vor dem Kulturzentrum Marstall in Ahrensburg. Das ist an und für sich in normalen Zeiten keine besondere Nachricht, denn dafür ist der Schaukasten schließlich gemacht und das war jahrelang der alltägliche Zustand.

Doch in Corona-Zeiten verschwanden die Plakate aus einem einfachen Grund: Alle Vorstellungen fielen aus. Ihre Rückkehr zeigt nun, dass der Eventbetrieb in Ahrensburg hochgefahren wird. Die ersten Testballons im Marstall sind erfolgreich in die kulturellen Lüfte gestiegen. „Alle dieser Veranstaltungen waren unter den Umständen ausverkauft und hätten auch mehr Publikum haben können.

Die Zuschauer waren offensichtlich erleichtert, wieder einmal ausgehen zu können und hat die Chance genutzt“, so Armin Diedrichsen vom Marstall. „Und unsere Erfahrungen sind ebenfalls positiv. Sprich: Wir können im Augenblick nur sagen, dass wir dieses Jahr vermutlich so abschließen können, wie wir es derzeit geplant haben“, so Diedrichsen erleichtert.

Auch im „Kleinen Theater“ Bargteheide wird das bestehende aktuelle Angebot gut angenommen. Bisher läuft dort nur der Sommerkinobetrieb, aber die Resonanz zeigt deutlich, dass die Bargteheider dieses Angebot sehr gern annehmen. Wie im Marstall werden auch in Bargteheide die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Weiterhin gibt es auf dem Youtube-Kanal des Kleinen Theaters die Streamings von kulturellen Auftritten auf der Bühne im schönen Saal des Bargteheider Kulturhaus zu sehen, sich zum Erfolgsprojekt in Corona-Zeiten entwickelt haben. Das eigentliche Bühnengeschehen wird in Bargteheide am 23. August wieder gestartet werden. Dann heißt es „Albers ahoi“ – natürlich auch wieder unter den bestehenden Bedingungen. Das Kultur- und Bildungszentrum (Kub) ist ebenfalls zufrieden mit den ersten Veranstaltungstests. Die Abläufe liefen für das Team gut ab und die Resonanz war ebenfalls positiv. Den August über möchte das Kulturzentrum aber noch Sommerpause machen. Dann geht es auch dort weiter.