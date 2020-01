Die Puppen sind wieder los

Vorhang auf für das 7. Figuren-Festival: Mut und Toleranz auf der Bühne

Avatar_shz von Cordula Poggensee

28. Januar 2020, 12:02 Uhr

Reinbek | Es ist Ende Sommer, als es aus dem Ei schlüpft: Das hässliche Entlein. Doch auf dem Entenhof ist man von dem kleinen Neuankömmling alles andere als begeistert, denn er sieht nicht so aus wie die übrigen Bewohner. Und weil das so ist, wird er kurzerhand vom Hof gejagt. Alleingelassen und hilflos wächst das Küken heran und übersteht viele Abenteuer, bis es am Ende sein Spiegelbild im Wasser sieht: Aus dem hässlichen Entlein ist ein schöner Schwan geworden...

Mit fast lebensgroßen Puppen spielt Matthias Kuchta vom Lille Kartofler Figurentheater aus Langenfeld am Sonntag, 2. Februar, das berühmte Märchen von Hans-Christian Andersen im Schloss Reinbek nach, einen Tag später gastiert es im Stormarnschen Dorfmuseum in Hoisdorf.

Diese beiden Aufführungen sind zugleich Auftakt des siebten Stormarner Figuren-Festivals, ein gemeinsames Projekt des Kreises Stormarn, des Kulturzentrums Reinbek und der „Arbeitsgemeinschaft Stormarn kulturell stärken“. Bis 16. Februar sind fünf Puppentheater an sieben verschiedenen Spielstätten mit insgesamt sechs Stücken in Stormarn zu Gast. Hauptspielort und Gastgeber des Festivals ist einmal mehr das Schloss Reinbek, wo vom 8. Februar bis zum 29. März eine zusätzliche Sonderausstellung zu „Anne Frank“ zu sehen sein wird.

Das dänische Auftaktmärchen um das hässliche Entlein birgt inhaltlich zugleich auch das Motto des Festivals: „Es geht um Mut, Toleranz, um das Miteinander gegen Ausgrenzung und Rassismus“, erklärt Elke Güldenstein, Leiterin des Kulturzentrums Reinbek. Zusammen mit Kreiskulturreferentin Tanja Lütje hat sie zahlreiche Stücke angeschaut, um auch diesmal wieder ein homogenes Programm zusammenzustellen. „Wir versuchen immer, neue Bühnen zu engagieren“, sagt Tanja Lütje, „aber es haben auch Bühnen eine Chance, die schon einmal dabei waren.“

Um Mut und Toleranz geht es auch beim Stück „Der kleine Angsthase“, das am 6. Februar in Bargteheide und in Reinbek zu sehen sein wird. So leidet das Häschen unter seiner – manchmal durchaus unbegründeten – Angst, ehe er eines Tages über sich hinauswächst, als er furchtlos einschreitet, als der Fuchs den kleinen Hasen Uli holen will. Um die Schwierigkeiten des Miteinanders geht es in dem eher clownesken Stück „Hühner“, dass am 9. Februar erst im Schloss Reinbek und einen Tag später in Bad Oldesloe gezeigt wird. An die ganz kleinen Zuschauer richtet sich „Das Bärenwunder“, in dem ein Bär alles daran setzt, ein Papa zu werden. Das Puppenspiel ist am 11. Februar in der Kita Reinfeld und einen Tag später in Reinbek zu sehen.

Mit dem „Ambrella Figurenspiel“ aus Hamburg ist auch ein regionales Team beim Festival mit von der Partie. Es zeigt am 14. Februar in Reinbek und am 16. Februar in Ahrensburg das spanische Märchen „Prinz Eselsohr“. In dem Stück wird einfühlsam vermittelt, dass es Mut erfordert, zu seinen Schwächen zu stehen.

„Vorrangig richtet sich das Festival-Angebot natürlich eher an Theateranfänger zwischen drei und vier Jahren“, erzählt Elke Güldenstein, „aber wir haben traditionell auch ein Stück für Erwachsene und Jugendliche dabei“. Und das hat es in diesem Jahr in sich, wenn die Bühne „Artisanen“ das berührende Schicksal der „Anne Frank“ auf die Puppenbühne bringt.

Zusammen mit dem Publikum unternimmt es eine Zeitreise zurück in die Zeit des Nationalsozialismus, ins Hinterhaus in Amsterdam, wo sich die damals 13-jährige Jüdin Anne Frank zwei Jahre lang mit ihrer Familie vor den Nazis versteckt halten musste. Das Stück ist am 7. Februar in Barsbüttel und im Schloss Reinbek zu sehen, wo es am 12. März noch einmal aufgeführt wird.

Vor der einzigen Abendvorstellung des Festivals wird Freitag, 7. Februar, um 18 Uhr im Schloss Reinbek die eindrucksvolle Wanderausstellung des Anne-Frank-Hauses Amsterdam unter dem Titel „Lasst mich ich selbst sein“ über die kurze Lebensgeschichte der deutsch-holländischen Jüdin eröffnet (diese Schau stellen wir noch gesondert vor).