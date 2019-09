Lübeck : Die Puppen sind los!

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019

Wie man aus räumlicher Not ein kulturelles Highlight kreiert, das demonstrieren demnächst Figurentheater und Theater-Figuren-Museum im Schulterschluss mit dem Europäischen Hansemuseum. Wegen Umbaus der „Puppen-Häuser“ am Kolk zieht das Theater mit seinem 5. Festival an die Untertrave – und dockt dort mit dem Thema „Figurentheater und Meer“ an die große Piraten-Ausstellung an, die ebenfalls Ende September eröffnet wird. Das Theater-Figuren-Museum bereichert das Fest mit einer Sonderschau.

Im Frühjahr war’s das Junge Studio des Theaters Lübeck, vom 27. September bis zum 27. Oktober werden die Puppenspieler in den Veranstaltungsräumen des Hansemuseums Obdach finden. Man rückt zusammen, im wahrsten Wortsinn und in diesem Fall besonders ambitioniert, hat man doch mit der Possehl-Stiftung eine gemeinsame Gesellschafterin, die 100 Prozent der beiden Museen und 50 Prozent des Figurentheaters unter ihren Fittichen hat (zweiter Theater-Gesellschafter ist der künstlerische Leiter Stephan Schlafke).

Gemeinsam ist auch das kulturelle Interesse, denn Felicia Sternfeld war Chefin im TheaterFigurenMuseum, bevor die ins Hansemuseum wechselte. Der Rahmen ist also familiär, in dem Schlafke und seine Frau und Mitstreiterin Silke Technau das Programm des Figurentheater-Festivals präsentieren, das sie nun zum fünften Mal organisiert haben. Zehn Bühnen werden bei insgesamt 35 Terminen 17 Stücke für Familien mit Kindern und für Erwachsene spielen. Natürlich sind auch Schlafke und Technau mit Inszenierungen ihres Kobalt-Figurentheaters Lübeck dabei.

Rund ums Meer sollte es gehen bei diesem 5. Festival. Wenn schon Gast im Hansemuseum, dann auch im Schulterschluss mit dessen Sonderausstellung „Störtebeker und Konsorten – Piraten der Hansezeit“, die zeitgleich mit dem Festival im Burgkloster eröffnet wird und bis zum 20. April 2020 zu sehen ist. Das Figurentheater-Festival lässt derweil in den Veranstaltungsräumen die Puppen tanzen: Entrée ist im Raum Visby, gespielt wird nebenan im Raum La Rochelle. Und was ist zu sehen? Für kleine Kinder zum Beispiel die Kriminalkomödie „Wer hat den Atlantik geklaut“ des Figurentheaters Marmelock aus Hannover oder der „Pirat Eberhard auf Kaperfahrt“ des Lübecker Kobalt-Theaters. Für größere Kinder hat das Bremer Theater Tearticolo „An der Arche um Acht“ im Gepäck, das Figurentheater Seiler bringt „Robinson Crusoe“ aus Hannover mit. Für Erwachsene sind unter anderem die „Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen (Kobalt Figurentheater Berlin), „Moby Dick“ (Theater Blaues Haus, Krefeld) und die Kobalt Lübeck-Produktionen „Der Schimmelreiter“ und „Rungholts Ehre“ dabei. Mit letzterer startet das Festival am 27. September um 19.30 Uhr. Den Schluss macht am 27. Oktober um 17 Uhr „Käpten Knitterbart und seine Bande“, ein Tischtheater nach Cornelia Funke, dass das ostholsteinische Figurentheater Wolkenschieber für Kinder mitbringt.

Dazwischen gibt es Verträumtes, Lustiges, Spannendes, Tragisches. Thematisch begleitend hat Antonia Napp, Leiterin des Theater Figurenmuseum, Spielfiguren aus aller Welt zu einer Sonderausstellung zusammengestellt, die in wassernahen Legenden, Märchen und Mythen Rollen spielen. Auch hier tauchen Piraten auf und gesellen sich zu Fischen und Fischern und Drachenartigen.

Das Europäische Hansemuseum wird dem Figurentheater und dem TheaterFigurenMuseum auch weiterhin temporär Obdach gewähren: Das nächste Mal im Dezember, wenn das Museumsgelände wieder für Kinder zum Weihnachtswunderland samt Eislaufbahn verwandelt wird. Das ist auch für 2020 schon so ausgemacht.

Für die Zwischenzeiten sind die Mitarbeiter des Figurentheaters zu den Museumskollegen ins Depot gezogen und haben sich – so Silke Technau – eine ganz neue Art zu arbeiten draufgeschafft: „Konzentrierter, strenger strukturiert. Wir proben in Blöcken“, so Technau. Und, so gesteht Stephan Schlafke, diese Notunterkunft birgt durchaus die guten Seiten neuer Erfahrungen. Die räumliche Nähe zu den Kulturwissenschaftlern des Museums eröffnen dem Puppenspieler Schlafke und der Theaterwissenschaftlerin Technau ganz neue Formen der Zusammenarbeit.