Kreis Stormarn : Die Polizei warnt vor Taschendieben

Tipps, wie sich ältere Mitbürger vor den Langfingern schützen können.

12. Januar 2021, 13:06 Uhr

Bad Oldesloe / Ahrensburg | Am vergangenen Sonnabend ist es 15 Uhr in einem Discounter in Ahrensburg, Große Straße, laut Polizei zu einem Taschendiebstahl gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte während des Einkaufs das Portmonaie einer 82-jährigen Seniorin. Aus ihrer Handtasche fehlte plötzlich die Geldbörse.Konkrete Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter (04102) 809-0.

Neben dem finanziellen Schaden ist auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich.

Tipps für ältere Mitmenschen

Da es sich bei Taschendiebstählen in Supermärkten um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgenden Tipps:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Diese und weitere Informationen auch zu anderen Themen gibt's im Internet unter www.polizei-beratung.de.