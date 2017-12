Die Ostsee von oben

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 01.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Die neue Sonderfilmreihe „cinema meets music“ startet am heutigen Freitag, um 20 Uhr im Oho-Kinocenter Bad Oldesloe: Große Filme treffen auf große Klänge: Mit „cinema meets music“ wird eine Symbiose und Zusammenspiel aus Film und Musik hergestellt. Zum Start der neuen Eventreihe wird über die Ostsee geflogen. Mit der Perspektive ändert sich alles. Die Heimat, die wir glauben zu kennen, ist aus der Luft nicht mehr dieselbe: Die Farben erinnern eher an die Karibik, jedes Bild ist ein Gemälde.

Von Flensburg bis Usedom folgt die Flugroute der gesamten deutschen Ostseeküste. Dicht bevölkerte Strände wechseln sich ab mit einsamer Natur, der faszinierenden Boddenlandschaft und den vielen Ostseeinseln. Neben den ungewöhnlichen Landschaftsaufnahmen erlaubt sich der Film immer wieder einen Schlenker in die Küstenstädte wie Kiel, Lübeck, Rostock, Stralsund oder Greifswald. Synchron zum Film legt ein DJ eine Auswahl an selektierten Tracks auf: Von ruhigen und entspannten Chill-Out-Klängen bis hin zu Deephouse. Aus dem Film und dem live aufgelegten DJ-Set entsteht so ein völlig neues Zusammenspiel. Dieses nimmt den Zuschauer/Zuhörer mit auf eine neue multimediale Reise für Augen und Ohren.



>Tickets im Oho-Kino, Hamburger Straße 13, Ruf (04531) 8 88 68 68.