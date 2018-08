Stormarn : Die Notfall-Quote verfehlt

Rettungsdienst: Stormarn kann die Hilfsfrist weiterhin nicht einhalten

von Rolf Blase

10. August 2018, 16:29 Uhr

Mehr Personal, andere Standorte, ausgeweitete Dienstzeiten und Kooperation mit einem privaten Anbieter: Allen diesen Bemühungen des Kreises zum Trotz können die Hilfsfristen im Rettungsdienst noch immer nicht eingehalten werden. Nicht mal 82 Prozent der Rettungswagen kommen in der Hilfsfrist von zwölf Minuten an, hatten die Gutachter der Orgakom aufgezeigt, die den Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Januar 2016 untersucht hatten. Gesetzlich gefordert ist eine 90-Prozent-Quote.

Das nächste Gutachten wird zwar nicht vor Oktober vorliegen, „nach unseren eigenen Auswertungen werden wir aber wohl wieder auf dem Niveau von 2016 liegen“, sagt Andreas Rehberg, der in der Kreisverwaltung für die Rettungsleitstelle IRLS zuständig ist. Danach liegt die Quote für den Gesamtbereich der IRLS, zu dem auch die Kreise Ostholstein und Herzogtum Lauenburg gehören, zurzeit bei geschätzten 86 Prozent.

Als Konsequenz aus dem Gutachten, das Anfang 2017 vorlag, waren in Stormarn 7,5 Vollzeitstellen von der Rettungsdienst-Verbund GmbH (RVS) die Einsatzzeiten in Ahrensburg Bad Oldesloe, Reinbek und Trittau ausgeweitet und dafür 7,5 Vollzeitstellen geschaffen worden. Auf 12,9 Millionen Euro belaufen sich die Benutzungsentgelte, die laut Plan in diesem Jahr zufließen sollen. Die werden vor allem für Personal ausgegeben. 9,3 Millionen Euro sind angesetzt, rund eine Million mehr als vor zwei Jahren.

Zu lange Fahrtzeiten hatten die Gutachter vor allem im Bereich Bargteheide festgestellt. Aus dem Grunde war bereits der Standort der Rettungswache in Bad Oldesloe vom Krankenhaus in den Rögen verlegt worden. Zudem wurde ein Rettungswagen von Ahrensburg nach Bargteheide verlegt. „Das hat für den Bereich viel gebracht, aber im Raum Ahrensburg eine kleine Lücke gerissen“, sagt Rehberg. Seine Feststellung, dass „die Probleme jetzt besser verteilt, aber leider nicht gelöst sind“, hat wohl für ganz Stormarn Gültigkeit.

Zu Problemen hatte auch die Mehrzweckfahrzeug-Strategie des Landes geführt, dass Rettungswagen in voller Besetzung – auch für Krankentransporte eingesetzt werden. Weil RTW im Einsatz waren oder einen Krankentransport erledigten, standen sie für einen Notfall nicht zur Verfügung.

Um dieses Problem der „Duplizität“ besser in den Griff zu bekommen, wurde die Barsbütteler ASG gGmbH für zusätzliche Krankentransporte verpflichtet, die auch vorher schon für die RVS fuhr. Das Privatunternehmen ist zurzeit mit drei RTW und drei KTW Vertragspartner der RVS. Vom neuen Gutachten erhofft sich Rehberg Antworten und Strategien, wer welchen Bereich abdeckt, ob es mehr Kooperationen und welche Fahrzeuge es geben soll: „Denkbar wäre ja zum Beispiel, ein oder zwei Krankentransporter zu beschaffen anstelle eines teuren Rettungswagens, der immer mit Sanitätern und Notarzt unterwegs sein muss.“