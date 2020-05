Die neue Beraterin für Frauen ist startklar

Die Beratungsstelle „Frau & Beruf“ mit Beatrice Roggenbach will wieder Gespräche führen

Bad Oldesloe | „Wir stehen in den Startlöchern. Wir haben ein gutes Hygienekonzept aufgestellt und warten nun auf ein Signal des Landes, dass wir wieder vor Ort Beratungsgespräche führen dürfen“, sagt Beatrice Roggenbach. Die 54-Jährige ist neue Beraterin bei der Stormarner Beratungsstelle „Frau & Beruf“ und rückte bereits Mitte März für Birgit Harring-Boysen nach, die die Beratungsstelle 20 Jahre lang leitete. Der Einstieg von Beatrice Roggenbach mit 20 Wochenstunden war alles andere als einfach, denn er kam zeitgleich mit dem Shutdown wegen Covid-19. Seitdem werden alle Beratungsgespräche nur per Telefon oder online geführt. Die Zahl der Anfragen nahm erst mal stark ab, jetzt steigen sie wieder auf bis zu zehn Anrufe pro Woche. „Der Bedarf ist da und er ist groß. Ich will die Frauen begleiten und unterstützen auf ihrem Weg in eine stabile finanzielle Eigenständigkeit“, betont Beatrice Roggenbach, die als Pädagogin jahrelange Beratungserfahrung mit Mädchen und Frauen hat. Zusammen mit ihrer Kollegin Inke Stäcker (54) steht die Beraterin bei allen Fragen rund um die Themen berufliche Orientierung und Berufsfindung, Aus- und Weiterbildung, Existenzgründung, Jobsuche und Bewerbung, Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Konflikte am Arbeitsplatz sowie Vereinbarkeit Familie und Beruf zur Verfügung. „Jetzt kommen noch die Themen Kurzarbeit und weggebrochene Kinderbetreuung dazu“, betont Beatrice Roggenbach, die bisher in Hamburg lebte und arbeitete und jetzt nach Lübeck gezogen ist.

Beratungsstelle „Frau & Beruf“: Berliner Ring 8 – 10

(Eingang Kathrine-Faust-Straße)

Kontakt Tel: 04531 888 48 91 / -97

Fax: 04531 893 09 39

E-Mail: info@fub-stormarn.de

Internet: www.fub-stormarn.de