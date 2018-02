Elmenhorst : Die Narren regieren in Elmenhorst

„Rio, Rheinland, Elmenhorst“: Hunderte Besucher feiern den traditionellen Höhepunkt der Karnevalszeit in Stormarn

Garden, Karnevalsorden und Vereinsobere mit Narrenkappen – was nach Rheinland klingt, hat in Stormarn in Elmenhorst seine Heimat. Die einzige traditionelle Karnevalsparty im Kreis inklusive Prinzengarde (Foto), Showdancers, Alten Schachteln, der Männergarde „Elephants“ und den Kinder- und Teensgarden, findet in der kleinen Gemeinde statt. Den Auftakt machte die „Elkana“ am Sonnabend in der feierlich geschmückten Mehrzweckhalle. Weiter ging es direkt gestern mit dem größte Kinderkarneval der Region. Auf dem Plan für die Elmenhorster Närrinnen und Narren stehen jetzt noch der „Senioren-Kaffee“ am Mittwoch, 7. Februar, ab 16.11 Uhr (Karten gibt es nur an der Tageskasse) und die „Elkana II“ am Sonnabend, 10. Februar, ab 19.11 Uhr.