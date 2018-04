Die Musical-Brüder

Dariusch und Darian Tabatabei präsentieren mit „Die Mauer“ ihr bereits drittes Musical in der Oldesloer Theodor-Mommsen-Schule

Rolf Zukowski lobt und schätzt ihre Arbeit, Musiklehrer Burkhard Malmen greift gerne auf ihre Werke zurück – Darian und Dariusch Tabatabei gehen ihren kreativen Weg und präsentieren in diesen Tagen ihr neues Musical an der Theodor Mommsen Schule in Bad Oldesloe. Gestern Abend ging die erfolgreiche Premiere über die Bühne, heute geht es in der Aula um 19 Uhr weiter.

Im vergangenen Jahr schrieben sie mit „Mini-Man“ überregional Schlagzeilen, doch in der Kulturszene sind sie schon länger keine Unbekannten mehr. Gemeinsam konnten sie unter anderem beim Kurzfilmwettbewerb des Kreisjugendrings überzeugen und Darian steht selbst als Sänger und Musiker immer wieder auf der Bühne.

Aus dem Hobby wird bei beiden nach und nach außerdem auch ihr Beruf mit klaren Visionen. Dariusch studiert mittlerweile „Drehbuch und Regie“ in Hamburg, Darian macht aktuell sein Abitur und möchte dann Musik studieren. „Ich möchte viel eigene Songs schreiben, auch Musicals werden sicherlich noch hier und da dabei sein, aber das wir nicht mein einziges Spezialgebiet“, erklärt er. Seine Vorbilder sind unter anderem Queen, Elton John und Dean Martin.

Sein Bruder tendiert immer mehr in Richtung Drehbuch. „Geschichten erfinden, Charakter entwickeln und das alles zusammenfügen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in die Richtung weitergeht“, sagt er.

Die jeweiligen Leidenschaften machen es den Brüdern leicht zusammenzuarbeiten. „Selbst wenn wir nicht mehr zusammen wohnen, wissen wir genau, was der andere kann und was nicht. Die Kooperation ist total unkompliziert“, erklärt Darian. Auf der Bühne der Theodor-Mommsen Schule wird ihr neues Stück „Die Mauer“ vom Unterstufenchor gezeigt. „Es ist immer spannend zu sehen und zu hören, was aus dem geworden ist, was man geschrieben hat“, so Dariusch, der Billy Wilder, Steven Spielberg und den Asterix-Erfinder René Goscinny zu seinen Einflüssen zählt. „Klare Charaktere, die fast schon überzeichnet sind, das gefällt mir“, führt er aus.

Nach „Fernab der Heimat“ (2016), „Miniman (2017) ist „Die Mauer“ das dritte Stück der Brüder. Es geht um Ausgrenzung, Vorurteile und auch Diskriminierung , eingepackt in eine mystische Abenteuergeschichte – natürlich unterhaltsam und kindgerecht erzählt und gesungen.

>Weiteren Aufführungen von „Die Mauer“ finden heute Abend sowie Mittwoch 2. Mai und Donnerstag 3. Mai ab 19 Uhr statt. Der Eintritt kostet zwei Euro für Schüler und vier Euro für Erwachsene.