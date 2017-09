Reinfeld : Die Lesart gefällt Jung und Alt

vergrößern 1 von 1 Foto: fsh 1 von 1

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 15.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Literatur für Kinder und Erwachsene – das ist die Lesart 2017. „Wir bieten die Lesart bereits zum fünften Mal in Folge an“, sagt Kulturpflegerin Britta Lammert nicht ohne Stolz. Sie rief die Lesart damals gemeinsam mit der Reinfelderin Friederike Küster, die auch das Logo der Literaturwochen entworfen hat, ins Leben. Seitdem hat sich die literarische Reise fest in der Karpfenstadt etabliert.

„Insgesamt haben fünf Mitveranstalter ein interessantes und vielseitiges Programm auf die Beine gestellt“, freut sich Bürgermeister Heiko Gerstmann über frischen Wind für die Reinfelder Kulturszene. Das sei für eine kleine Stadt wie Reinfeld durchaus eine „reife Leistung“ und spreche für ein Publikum mit echtem Interesse für Kultur.

Auftakt der fünften Lesart ist am Sonntag, 17. September, ein Multimediales Konzert mit Martina Döring unter dem Motto „Musikalisches Puzzlespiel zur Geschichte Stormarns“. Das Heimatmuseum hat wie gewohnt an den Sonntagen 17., 24. September und 1. Oktober geöffnet und zeigt Wissenswertes und Spannendes über Matthias-Claudius, Paul von Schoenaich und Joachim Mähl. Am 25. September stellt die aus dem NDR bekannte Moderatorin Annemarie Stoltenberg Buchneuerscheinungen vor. Bücher sind Lebensgeschenke, doch sie stapeln sich häufig ungelesen auf dem Nachtisch. Stoltenberg sucht daher nach Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die mit Begeisterung verschlungen werden. Die Reinfelderin Meike Küppers erzählt am 27. September Geschichten „von Mut und fernen Ländern“ und richtet sich an das junge Publikum von acht bis zehn Jahren. Der Kinderbuchautor Andreas Hüging ist am 29. September zu Gast und liest aus seinem Buch „Jem hört die Haie husten“ vor den Schülern der Immanuel-Kant-Schule. Ebenfalls am 29. September lädt die Oldesloer Musikschule zu Musik und Lyrik von der Waterkant ein. Es musizieren mehrere Ensemble. Den Abschluss bildet ein Vortrag der Reinfelderin Birgit Bliesener mit dem Thema „Mein Opa war Luftpirat“. Sie erzählt die Geschichte ihres Großvaters im Ersten Weltkrieg und erinnert an die spannende Zeppelinzeit. Gefördert wird die Lesart von der Kulturstiftung der Sparkassen Stormarn und der Stiftung Jugend trifft Erfahrung.

> Konzert mit Martina Doehring, Sonntag, 17. September, um 11 Uhr, Neues Rathaus >Buchvorstellungen mit Annemarie Stoltenberg, Montag, 25. September, um 19 Uhr, Claudiushof >Meike Küppers erzählt Geschichten, Mittwoch, 27. September, um 15 Uhr, Bücherei >„Von Möwen, Menschen und Meer“ mit der Musikschule, Freitag, 29. September, um 17 Uhr, Claudiushof >„Mein Opa war Luftpirat“, Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr, Heimatmuseum. >Karten gibt es bei der Buchhandlung Michaels und beim Kartenreservierungsservice der Stadt Reinfeld. www. reinfeldkultur.de