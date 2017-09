Bad Oldesloe : „Die Kontakte leben“

vergrößern 1 von 1 Foto: srp 1 von 1

von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 18.Sep.2017 | 14:51 Uhr

„Die Kontakte leben“, sagt Dr. Hartmut Jokisch, seit 2008 städtischer Beauftragter der Städtepartnerschaft mit Beer Yaakov in Israel. Dennoch sei die Städtepartnerschaft nach Israel und insbesondere der Jugendaustausch „ein mühsames Geschäft“. Darüber berichtet jetzt auch eine Wanderausstellung mit dem Titel „Exchange-Visions - 60 Jahre Jugendaustausch Deutschland-Israel“, die gestern im Foyer des Kub im Beer-Yaacov-Weg eröffnet wurde.

Christin Henke, pädagogische Mitarbeiterin von ConAct, Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch in Wittenberg, erläuterte die Ausstellung, die vor zwei Jahren von einem israelischen Austauschschüler konzipiert wurde. Auf sechs Wandtafeln werden alle Höhepunkte und Fakten des Jugendaustauschs von den 1950er Jahren bis heute mit vielen Fotos und zweisprachig in deutsch und hebräisch dokumentiert. 1955 reiste die erste deutsche Jugendgruppe nach Israel. Der deutsche Jugendaustausch startete also noch vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider Länder. Den Jugendaustausch von Bad Oldesloe mit der israelischen Partnerstadt Beer Yaacov gibt es seit 1982 und wurde damals von Walter Busch, langjähriger VfL-Vorsitzender und Ehrenbüger von Bad Oldesloe, initiiert. Die Ausstellungsbesucher können viele Privatfotos von Walter Busch und Hartmut Jokisch auf einer Leinwand in Endlosschleife betrachten, die auf den Jugendaustauschreisen zwischen 1982 und 2012 in Israel entstanden und eine kleine Zeitreise bieten. Außerdem gibt es einen kleinen Infostand mit Flyern. „Anfangs haben sich junge Deutsche in Israel lieber als Franzosen oder Holländer ausgegeben, die Ressentiments waren kurz nach dem Krieg noch zu groß“, so Christin Henke. Bis in die 1960er Jahre war es in Israel gesetzlich verboten, dass Jugendliche nach Deutschland reisten. Nach dem Sechstage-Krieg kamen dann schon rund 4000 junge Deutsche nach Israel und beteiligten dort sich an den Aufräumarbeiten. Ende der 80er Jahre gab es bundesweit schon 278 Begegnungsprogramme mit mehr als 6000 jungen Teilnehmern. „Heute hat sich die Zahl bei rund 250 Projekten pro Jahr stabilisert“, so Christin Henke. Der letzte Oldesloer Jugendaustausch nach Israel fand 2012 statt, seitdem herrscht ein wenig Funkstille. Allerdings ist vom 5. bis 12. Oktober wieder eine Delegation aus Beer Yaakov in Bad Oldesloe zu Gast.

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. September im Kub zu sehen.