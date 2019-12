Großhansdorf : Die Katastrophe gemeinsam gemeistert

Großübung von Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund, DRK, Johanniter-Unfall-Hilfe und der DLRG in Großhansdorf verläuft erfolgreich.

Avatar_shz von shz.de

08. Dezember 2019, 12:06 Uhr

Großhansdorf | Bei einer Alarmübung hat der Malteser Hilfsdienst Ahrensburg in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutschen Roten Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe und der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) in der Waldgemeinde eine realistische Übung durchgeführt.

Bei dem Einsatz am Sonnabend wurde das Zusammenspiel und der Ablauf eines realen Katstrophenschutzeinsatzes geübt, deshalb fuhren die Einsatzkräfte auch mit Blaulicht und Martinshorn durch den Ort.

Das geplante Übungsszenario: Auf der Rückfahrt von Kopenhagen nach Stuttgart strandete am frühen Morgen ein Reisebus aufgrund eines technischen Defektes auf dem Gelände der Heilig-Geist-Kirche am Wöhrendamm in Großhansdorf. Ein Ersatzbus sollte voraussichtlich erst gegen 16.30 Uhr in Großhansdorf eintreffen. Der Busfahrer alarmierte den Rettungsdienst, da die Fahrgäste zunehmend über Hunger und Kälte klagten. Gut 25 Pfadfinder aus Ahrensburg und Hamburg haben die teils verunsicherten, hungrigen oder unterkühlten Fahrgäste sehr realistisch gespielt. Der Schwerpunkt der Übung lag auf der Betreuung der Fahrgäste.

Insgesamt 40 Einsatzkräfte nahmen daran teil. Laut Übungslage wurde zunächst die Lage eingeschätzt und eine Notunterkunft in der Turnhalle der Grundschule Wöhrendamm errichtet. Dabei wurden die Helfer von Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß unterstützt.

Dort wurden die Fahrgäste mit einer warmen Mahlzeit versorgt und verletzte Patienten mit Blaulicht zur Weiterversorgung in ein Krankenhaus bringen. Um die Großhansdorfer nicht zu verunsichern wurden im Vorwege der Übung Handzettel an die Bewohner verteilt.