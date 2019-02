Bargteheide : Die „Jazz Lips“ heizen ein

Frühschoppen mit New-Orleans-Feeling im Kleinen Theater Bargteheide.

von shz.de

01. Februar 2019, 10:15 Uhr

Bargteheide | Jazz und ein gemütlicher Sonntagsvormittag – das gehört zusammen wie Palmen und Hawaii. Am Sonntag, 10. Februar, lädt das Kleine Theater Bargteheide ab 11 Uhr zu einem musikalischen Frühschoppen mit den „Jazz Lips“ ein. Der Winter bleibt draußen, die Hamburger Kultband wird den Zuhörern mit erstklassigem Hot Jazz einheizen.

Im mittlerweile 49. Jahr ihres Bestehens steigt Hamburgs bekannteste Jazzband noch immer taufrisch auf die Bühne, um ein Entertainment zu bieten, wie man es nur noch selten live hören und erleben kann: Swing, Boogie, Blues, Caribbean Jazz, New Orleans Jazz – insgesamt ein großes Angebot mit hohem musikalischem Anspruch.

Die Lips sind ein bedeutender Teil der Hamburger Musikgeschichte, sie haben die Jazzszene der Hansestadt entscheidend mitgeprägt und auch international bekannt gemacht. Clubs und Veranstalter namhafter Jazz- Festivals von Skandinavien bis in den Süden nach Ascona buchen die groovenden Sieben mit Kusshand. Denn egal wo sie spielen, diese Musiker wissen, wie sie begeistern können. Exzellenter Sound plus geistvolle Conference – das ist die Mixtur, die ankommt. Alle sieben Musiker haben eins gemeinsam: Sie lieben, was sie tun. Und dieser Funke springt über. Ständig sind die Jazz Lips dabei, neue musikalische Einflüsse und vergessen geglaubte Spielarten und Werke des Jazz neu zu entdecken und surfen vom Jump’n’ Jive über die groovenden Brassband-Elemente des heutigen New Orleans bis hin zum Swing und in die feurigen karibischen Klangwelten.

Zwei der Gründungsmitglieder sind immer noch mit Leidenschaft und großer Spielfreude dabei: Günther Liebetruth an der Klarinette und Wolf Delbrück am Piano. Urgestein Peter „Banjo“ Meyer zog sich Ende November aus gesundheitlichen Gründen zurück. Für ihn zupft jetzt Jörg Zschimmer die Banjo-Saiten. Die drei „Youngster“ der Jazz Lips sind aber ebenfalls alte Jazz-Hasen: Hendrik Jan Tjerdsma (Tuba), Schlagzeuger Ole Seimetz und Thorsten Maaß (Trompete).

>Den sonntäglichen Ohrenschmaus serviert das Kleine Theater ab 11 Uhr. Eintritt kosten 17 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und natürlich im Kultur-Service-Büro im Kleinen Theater, Hamburger Straße 3, (04532) 5440 und Mail: ticket@kleines-theater-bargteheide.de. Karten können aber auch online gebucht und selbst ausgedruckt werden unter www.kleines-theater-bargteheide.de.