Ein Jahr Corona-Pandemie : „Die Hölle, das sind immer die Anderen“ — ein Kommentar zur Pandemie

Ein Jahr Corona-Pandemie. Das ist auch ein Jahr verpasster Chancen und verlorener Empathie.

16. März 2021, 19:01 Uhr

Bad Oldesloe | „Die Hölle, das sind immer die Anderen“ — ein Kommentar zu ein Jahr Corona-Pandemie von Stormarner Tageblatt Redakteur Patrick Niemeier

"Der Blick zurück auf ein Jahr Corona-Pandemie ist nicht nur der Blick auf die tragische Geschichte der Menschen, deren Leben durch das Virus beendet wurde und die Familien, die sie aus ihren Reihen verloren haben. Es ist ein gesellschaftliches Trauerspiel. Die Empathie ist auf der Strecke geblieben. Wie philosophierte so mancher Experte vor einem Jahr noch, dass eine solche Pandemie auch eine Chance sei, den solidarischen Zusammenhalt zu stärken, sich gegenseitig zu unterstützen. Am Anfang schien das auch eine mögliche Option. Doch um so manche Nachbarschaftshilfen und „wir unterstützen uns“ Portale ist es nach vielen Schulterklopfern still geworden. Manches Online-Angebot verkam dabei zum Standard-Flohmarkt in den sozialen Medien.

Ein wenig Solidarität als kurzer Hype

Schon im vergangenen Jahr war es eine leere Geste, von Balkonen für Angestellte in medizinischen Berufen zu klatschen oder plötzlich zu erkennen, dass Verkäuferinnen in Supermärkten systemrelevant sind. Doch wenigstens war das eine Würdigung der Arbeit. Es war ein Hype, der schnell verglühte. Wenn es um mehr Gehalt für diese Berufsgruppen geht, wenn sie protestieren, dann schauen sie sich häufig um, wer von den Klatschern noch hinter ihnen steht und sehen eigentlich niemanden. Man hat ja schließlich auch schon geklatscht. Kaufen konnte sich davon die überarbeitete Krankenschwester allerdings nichts.

Anstatt an einem Strang zu ziehen, setzen bei so manchen Mitbürgern Selbstschutzmechanismen ein, wenn sie merken, dass die eigene Komfortzone nachhaltig betroffen ist. Es wird dann oft Wissenschaftsfeindlichkeit und Ignoranz vorgezogen, damit man sich nicht mit den Realitäten auseinandersetzen muss. Solange das eigene Weltbild durch Verschwörungen und Weggucken bestätigt wird, nimmt man das eben. Es wird nicht an einem Strang gezogen, sondern sich angefaucht und angebrüllt und zwischen den „man muss auch mal gut sein lassen“ und den Hobbyblockwarten ist kaum noch eine vernünftige, seriöse Mitte, die sich äußert.

Pandemie-Müdigkeit als Ausrede für alle Stufen der Rücksichtslosigkeit

Die große Pandemie-Müdigkeit wird als Ausrede für alle Stufen der Rücksichtslosigkeit genommen. Ob Impfneid oder die individuelle Auslegung der Regeln durch Hobbyvirologen von der You-Tube-Uni – am Ende hat die Corona-Pandemie die Probleme der Gesellschaft nur deutlicher aufgezeigt. Wie ein Brandbeschleuniger erkennt man eine vom Kommerz geprägte Spaßgesellschaft mit nicht intakten Familien, die Überforderung des Gesundheitssystems, die Problematik, dass Schulen oft Verwahranstalten für Schüler sind, weil die Eltern arbeiten oder dass die Kultur dann eben doch nur als eine Art Luxusgut behandelt wird, das in Krisenzeiten wegfällt. Die Coronazeiten sind auch eine Ausbreitung des Virus des rücksichtslosen Egoismus geworden.

Es ist fast, als würde man vorführen, was Jean-Paul Sartre schrieb: „Die Hölle, das sind immer die Anderen.“