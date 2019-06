Klein Wesenberg : Die große Feier der Schützen

Schützenverein Klein Wesenberg zelebriert seinen 100. Geburtstag. Neue Majestäten proklamiert.

von Volker Stolten

11. Juni 2019, 13:44 Uhr

Klein Wesenberg | Viele Schützenvereine kämpfen mit rückläufigen Mitgliederzahlen, und so manches ehemals große Schützenfest ist längst aus den Veranstaltungskalendern verschwunden. Nicht so das Fest in Klein Wesenberg, das in jedem Jahr am Pfingstwochenende gefeiert wird.

Bei hochsommerlichem Wetter war das auch in diesem Jahr so und das sogar noch unter ganz besonderen Vorzeichen, denn der Verein feiert in diesem Jahr seinen stolzen 100. Geburtstag. Daher waren die traditionellen Feierlichkeiten eine Nummer größer als sonst. Aus den bei der Gründung 14 Männern vor einem Jahrhundert sind mittlerweile 260 Mitglieder geworden. Ein guter Grund zum Feiern.

Patrick Niemeier

Begonnen hatte die zweitägige Veranstaltung mit Livemusik der Nachwuchsband „Audiosturm“ sowie einem Zauberer und einer abschließenden großen Schlagerparty im Festzelt bereits Pfingstsonnabend. In diesem Rahmen fand auch die feierliche Königsproklamation statt. Im Jubiläumsjahr sicherten sich Hans-Hermann Schmidt (66, 39 Ringe) und Karin Schramm (48, 34 Ringe) die königlichen Würden.

Festumzug mit 400 Teilnehmern und zwei Spielmannzügen

Ein weiterer Höhepunkt war der große sonntägliche Umzug durch das Dorf mit diversen Gastvereinen und -gilden aus der Region, den Kindern der Kita „Sterntaler“ sowie mit musikalischer Unterstützung in Form zweier Spielmannszüge, die den Umzug mit über 400 Teilnehmern durch den Ort bis zum Festplatz begleiteten.

Patrick Niemeier

Dort wurde dann am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen gefeiert, bevor bei der „Mega-Pfingsparty“ mit Stephan Nanz und DJ Jay O Gee noch bis spät in die Nacht getanzt und gefetet wurde.