Die fetten Jahre sind vorbei

Bargteheide gibt zu viel Geld aus

03. Dezember 2019, 13:50 Uhr

Bargteheide | Sanierungen und Bauprojekte reißen ein Loch in die Bargteheider Stadtkasse. Zum letzten Mal wird die Lokalpolitik in diesem Jahr einen Haushalt beschließen, der ohne neue Schulden auskommt. Zumindest lauten so die Prognosen der Verwaltung. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl wird zu viel Geld ausgegeben, kritisiert Stadtkämmerer Joachim Teschke.

Lange Zeit war Bargteheide eine der wenigen Städte ohne Schulden. Damit wird die Stadt in Zukunft nicht mehr werben können. In der nächsten Sitzung der Stadtvertretung verabschiedet die Lokalpolitik den Haushalt 2020. Unter dem Strich steht ein Überschuss von 280.000 Euro. Doch das ist nur möglich, weil Bargteheide Rücklagen bilden konnte. „Wir zehren von den Ersparnissen der vergangenen Jahre“, sagt Teschke. Diese Rücklagen werden sich diesmal um 11,5 Millionen Euro verringern. Im „Sparschwein“ der Stadt bleiben dann nur noch 1,4 Millionen Euro übrig. Das bedeutet: Ab 2021 ist es mit dem ausgeglichenen Haushalt vorbei. Kämmerer Teschke rechnet damit, dass dann 7,7 Millionen Euro neue Schulden aufgenommen werden müssen und 2022 weitere 8,5 Millionen Euro.

Das liegt daran, dass in den nächsten Jahren viele Bauprojekte realisiert werden sollen. Die finanziell gesehen größten sind der Sporthallen-Neubau am Kopernikus-Gymnasium (8 Millionen), die Sanierung der Kita Mühlentor (1,4 Millionen), Sanierung von Sportanlagen (1,3 Millionen), Investitionen ins Freibad (1,25 Millionen), Straßensanierung Hasselbusch (1 Million), Parkplatzbauten (2 Millionen), Umbau der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (2,5 Millionen) und Brandschutzsanierung am Gymnasium Eckhorst (1 Million). Einiges davon sind Pflichtaufgaben, die die Stadt erfüllen muss. „Aber einen finanziellen Spielraum gibt es immer auch bei diesen Projekten“, sagt Teschke.

Bei der Bewertung des Haushalts wird der Kämmerer deutlich: „Bargteheide hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Die Anzahl der Projekte und die Ausgaben sind enorm und haben sich komplett von der Einwohnerzahl entkoppelt.“ Im Klartext: Die Politik gibt viel zu viel Geld aus. Teschke rechnet vor: 2004 betrug das Haushaltsvolumen 29 Millionen, 2017 schon 49 Millionen Euro. 2020 wird Bargteheide 75 Millionen Euro ausgeben. Seit 2004 hat sich die Einwohnerzahl aber nur von etwa 14.000 auf 16.740 (Stand 2018) erhöht.

Auch Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht sieht Handlungsbedarf: „Wir schieben eine finanzielle Bugwelle vor uns her und wir müssen gemeinsam schauen, das da der Weg sein kann.“ Es gebe zwar Möglichkeiten, die Einnahmen zu erhöhen, wie etwa die Erhöhung der Gewerbesteuer. Aber auch die sieht den größeren Handlungsspielraum eher auf der Ausgabenseite. Als Chance sieht die Verwaltungschefin das Städtebauförderprogramm, in das Bargteheide jetzt aufgenommen wurde. Damit könnten die Kosten bei einigen Projekten gesenkt werden. Kruse-Gobrecht: „Auch in der Politik ist erkannt worden, dass das Ausgabenvolumen immens ist und wir sind in einem guten Dialog.“ Wie die Ausgaben gesenkt werden können, sei eine wichtige Aufgabe für das kommende Jahr.

Stadtvertreter wie Klaus Mairhöfer (parteilos) sehen aber auch die Stadtverwaltung in der Pflicht. Grundsätzlich mache die Verwaltung eine gute Arbeit, sagt der Lokalpolitiker, aber die Haushaltsberatung nehme er als chaotisch wahr: „Wir bekommen ein 298 Seiten starkes Leseexenplar und dann kommen die Änderungslisten. Die muss ich handschriftlich nachtragen.“ Die Übersicht gehe komplett verloren. Um Ausgaben zu senken, wird Mairhöfer in der nächsten Stadtvertretersitzung (6. Dezember, 18 Uhr, Stadthaus) beantragen, dass die Verwaltung bei Projekt-Umsetzungen Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) in Betracht ziehen soll. „Ich denke daran, dass die Stadt ein Projekt wie Schulbau oder Feuerwehr von einem Unternehmer kauft. Bei-spiele aus anderen Gemeinden zeigen, dass das Kosten senkt und Projekte schneller umgesetzt werden.“