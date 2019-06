Westerau : Die feine Kunst des Bierbrauens

Trenthorster Förderverein lädt zu einem Abend rund um den Gerstensaft.

von shz.de

14. Juni 2019, 12:37 Uhr

Trenthorst | In den vergangenen Jahren hat sich der Biermarkt in Deutschland gewandelt. Es gibt immer mehr private Brauereien, die sich dem handwerklichen Brauen verschrieben haben. So auch die Störtebeker Braumanufaktur, die am Donnerstag, 20. Juni, um 19 Uhr auf Einladung des Trenthorster Fördervereins im Herrenhaus zu Gast ist. Das Motto der kleinen Brauerei: „Unsere Leidenschaft ist das Brauen von Spezialitäten, die fest in der Tradition der hanseatischen Braukultur verwurzelt sind.“ Unter Anleitung eines professionellen Bier-Sommeliers verkosten die Teilnehmer in lockerer Runde Störtebeker Brauspezialitäten und erfahren dabei, wie Bier-Stile erkannt und beurteilt werden: Riechen, schmecken, Kenner werden. Eine Anmeldung unter Mail foelt@thuenen.de oder Ruf (04539) 88 80 200 ist erforderlich, da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt.Der Kostenbeitrag beträgt zehn Euro (acht Euro für Mitglieder).