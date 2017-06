Trittau : Die Fahrradwerkstatt ist für alle da

vergrößern 1 von 2 Foto: fotos: bim 1 von 2

Die ehrenamtlich betriebene Fahrradwerkstatt wurde nach einem halben Jahr Umbauarbeiten jetzt wieder eröffnet. Stand den Gründern Sven Höper, Peter Maaßen und Axel Böge, die bereits vor vier Jahren die Werkstatt in einer Garage, die zu einer Flüchtlingsunterkunft gehört, eröffneten, bislang nur diese Garage zur Verfügung, sind jetzt zwei vom Amt bereit gestellte Container dazu gekommen. Die stammen ursprünglich vom DRK aus Lütjensee, wurden auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gekauft und als Büro verwendet. Jetzt wurden zwei davon der Kleiderkammer und zwei der Fahrradwerkstatt zur Verfügung gestellt.

In der Werkstatt werden vom Gründerteam und zahlreichen Helfern aus den Reihen der Flüchtlinge gespendete Fahrräder wieder flott gemacht und die, die in Betrieb sind, können hier auch repariert werden. Was ursprünglich als Flüchtlingsunterstützung gedacht war, steht jetzt auch allen anderen Bedürftigen zur Verfügung. Mit dem entsprechendem Nachweis kann man hier kostenlos ein Fahrrad bekommen. Der Bedarf ist groß, so Sven Höper. Etwa 300 Räder sidn in den vergangenen Jahren hier ausgegeben worden.

Die Garage hatte sich als zu klein erwiesen und wurde im Winter zu kalt und feucht, da sie nicht beheizbar ist. In den Containern können geordnet Ersatzteile gelagert werden und Reparaturen erfolgen. Auch im kleinen Innenhof gibt es Platz für die Räder.

Da der Bestand sehr geschrumpft ist, bittet die Werkstatt um neue Spenden. Wer kein Fahrrad übrig hat, kann auch mit einer Geldspende für Ersatzteile helfen. Beim Transport und Aufstellen der Container half bereits die Firma Johnsen aus Grande. Das Amt unterstützt die Werkstatt mit den Containern, zahlt Strom und gibt Spendengelder weiter.

Wer helfen oder weitere Infos möchte, wendet sich an die Flüchtlingsbeauftragte Andrea Schröter: (04154) 807977 (vormittags) oder Mail andrea.schroeter@trittau.de.



>Geöffnet ist die Fahrradwerkstatt in der Straße „Zum Bugenhagen-heim 1“ dienstags von 10 bis 12 Uhr.