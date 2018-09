Die Europabeauftragte

Jessica Behn hat im Amt Trittau die Nachfolge von Frauke Behncke angetreten

28. September 2018

Seit der jüngsten Amtsausschusssitzung hat das Amt Trittau eine neue Europabeauftragte: Jessica Behn – eine gebürtige Trittauerin – hat die Nachfolge von Frauke Behncke angetreten. Die Hotelfachfrau ist nach mehreren beruflichen Jahren im Ausland und auf dem Schiff mit ihrem Mann und Sohn nach Trittau zurückgekehrt und arbeitet in einer Eventagentur. „Da hat man viel Kontakt mit Menschen, was ich liebe. Aber meine Sprachkenntnisse kommen nicht so zum Einsatz“, sagt die 42-Jährige, die fließend Französisch, Englisch und etwas Spanisch spricht, über ihre Motivation. Zum anderen sei sie als Jugendliche drei Mal beim Frankreichaustausch mit dabei gewesen, und später habe sie drei Mal diese Reisen betreut, oft zusammen mit Frauke Behncke. Als diese sie auf das Amt ansprach, war sie sofort bereit, es zu übernehmen. Der Amtsausschuss berief sie nun offiziell zur Europabeauftragten.

Frauke Behncke möchte sich aus Altergründen zurückziehen. „Ich habe jetzt zwei Enkelkinder, da geht die Familie vor“, so die 71-Jährige. „Am meisten Spaß haben mir die vielen Kontakte und die Reisen gemacht“, zieht sie ein positives Resümee aus fast 18 Jahren in dem Ehrenamt.

Für Jessica Behn geht es gleich voll los: Zum Kunsthandwerkermarkt am kommenden Woche wird eine Delegation Franzosen erwartet, die Wein, Austern und andere Spezialitäten mitbringt. Den Gegenbesuch unternehmen ein paar Trittauer dann am ersten Advent – zum Weihnachtsmarkt in Frankreich. Nächstes Jahr im Mai geht es dann wieder in einer größeren Gruppe nach Frankreich, um die neue Verschwisterung der Franzosen mit einer rumänischen Kommune feierlich mitzubegehen.

Zudem wird das 100-jährige Ende des ersten Weltkriegs am 11. November 2018 mit einer kleinen Delegation begangen. Hier fahren Amtsvorsteher Ulrich Borngräber und Jessica Behn, Großensees Bürgermeister Karsten Lindemann-Eggers sowie der Posaunenchor mit. Am gleichen Wochenende

(9. bis 12. November) findet auch die Bürgerfahrt nach Polen statt. Diese Fahrt begleiten die stellvertretende Amtsvorsteherin Ulrike Stentzler und der Vorsitzende des Polen-Arbeitskreises, Christian Gajda. Es wird das 100-jährige Bestehen der Republik Polen gefeiert.

Im kommenden Frühjahr planen auch die Finnen wieder einen Besuch in Trittau. Für die Fahrt nach Polen im November sowie nach Frankreich im Mai 2019 gibt es noch freie Plätze. Anmeldungen nimmt Jessica Behn unter Telefon (0152) 07619010 entgegen.