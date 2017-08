Die etwas andere Bustour durch die Schlossstadt

vergrößern 1 von 3 Foto: st 1 von 3





Ganz besondere Touren durch die Schlossstadt wird es auch in diesem Jahr wieder geben für Menschen, die an der Entwicklung Ahrensburgs interessiert sind. Der Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) und die Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg (Awo) bieten eine neue Bustour durch die Schlossstadt an.

In einer zirka zweistündigen Rundfahrt durch Ahrensburg können Bürger die aktuelle Situation in den Stadtteilen erkunden und zwar aus der Busperspektive. „Denn“, so Peter Levenhagen, Vorsitzende des Sozialverbandes Ahrensburg, „viele ältere Bürger können nicht mehr aktiv alle Stadtteile mit ihren Entwicklungen entdecken, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, diese mobil zu erfahren.“

Jürgen Eckert, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg und seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, wird durch die einzelnen Stationen der Bustourenstopps führen und weitergehende Erläuterungen geben. „Wir werden spannende Orte der Stadtentwicklung ansteuern. Alte Reitbahn, Lindenhof, Zukunft Badlantic, Erlenhof, Kindergärten, Schulen, Gewerbegebiete und die Unterbringung von Flüchtlingen sind einige Themen. Und ich freue mich, wenn neue Eindrücke über die Entwicklung unserer Stadt gewonnen werden“, so Jürgen Eckert.

Aufgrund der großen Nachfrage haben Awo und SoVD sich entschieden, in diesem Herbst noch einmal zwei Termine anzubieten. Angesprochen sind alteingesessene Ahrensburger und interessierte Neubürger.

>Die erste Fahrt findet am Donnerstag, 14. September, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Peter-Rantzau-Haus.

>Die zweite Tour findet am Freitag, 13. Oktober, um 14 Uhr statt, ab Peter-Rantzau-Haus. Im Anschluss gibt es jeweils eine Tasse Kaffee und Kuchen im Peter-Rantzau-Haus und Gespräche über die gewonnenen Eindrücke.

>Kostenbeitrag: 4,99 Euro. Fahrkarten können ab sofort in der Awo-Geschäftsstelle, Manhagener Allee 17 (Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 15 Uhr) oder im Peter-Rantzau-Haus erworben werden.