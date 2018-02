Die „Daniel Düsentriebs“ aus Trittau

Gold, Silber und Bronze bei „Jugend forscht“ für wissenschaftliche Schüler-Teams

von Rolf Blase

20. Februar 2018, 16:23 Uhr

Gold, Silber und Bronze gab es in den vergangenen Tagen nicht nur für Olympioniken in Südkorea, sondern für das Trittauer Team von „Jugend forscht“. Bei den regionalen Wettbewerb „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“ für Schüler ab 15 Jahren holten die Trittauer einen ersten, drei zweite und einen dritten Platz. Von neun Teams des Gymnasiums standen zur Freude der Betreuungslehrer Eva Maaß, Lars Püschel und Karsten Bittner fünf auf den Treppchen. Mit den Platzierungen sind kleine Preisgelder sowie Abos wissenschaftlicher Zeitschriften verbunden.

Den 1. Platz im Bereich Arbeitswelt bekamen Niklas Pissarski, Lukas Hesse und Maurice Mahler zugesprochen. Ihr Thema: Außenlichtabhängige Steuerung energiesparender LED-Beleuchtung von großen Räumen. Sie haben in eigenständigen Arbeiten herausgefunden, dass es bei der Beleuchtung von öffentlichen Räumen und Büros noch ein gewaltiges Energieeinsparpotenzial gibt. Oft werden große Räume noch von Leuchtstoffröhren ausgeleuchtet. Abhängig vom Außenlichteinfluss ist ein Raum in der Regel zudem im Fensterbereich wesentlich heller. Hier setzt das Trio an: Große Räume individuell nach Lichtbedarf zu beleuchten und darüber hinaus mit unterschiedlich warm- und kaltweißen LED-Reihen den Tageslichtverlauf zu steuern. Erste Messungen haben ergeben, dass noch einmal 22 Prozent Energie einzusparen sind.



Patentanmeldung läuft

Die drei preisgekrönten Tüftler vom Gymnasium Trittau müssen sich mit öffentlichen Resultaten allerdings noch etwas zurückhalten. Sie haben eine vielversprechende Patentanmeldung laufen. Die Entwicklung und Programmierung der Prozessorsteuerung ist eine komplett eigenständige Leistung der drei Jungforscher. Unterstützt wurden sie dabei von der Ahrensburger Firma Neumüller, die die Nutzung von technischem Knowhow und Laborräumlichkeiten erlaubte. Niklas Pissarski, Lukas Hesse und Maurice Mahler werden am 27. März zum Landeswettbewerb nach Kiel und vielleicht auch im Mai zum Bundeswettbewerb nach Darmstadt fahren.

Mit dem effizienten Betrieb doppelrotoriger Windkraftanlagen holten Hannah Servais und Annelie Moebius bei Schüler experimentieren einen zweiten Platz. Die beiden Jungforscherinnen hatten ihr Thema aus dem vergangenen Jahr ausgebaut. Aufbauend auf der Frage nach Standorten von Windkraftanlagen, die inzwischen kritisch diskutiert wird, wollten sie Windanlagen so modifizieren, dass auf einem Turm zwei Generatoren arbeiten und so Windkraftstandorte effektiver genutzt werden können. Ursprünglich stammt die Idee aus dem Bereich der Schifffahrt, wo bereits viele Schiffe mit Doppelpropellern und 360 Grad drehbaren Antriebseinheiten gebaut werden. Das Thema ist so vielfältig und interessant, dass Hannah Servais und Annelie Moebius Unterstützung bei der Technischen Universität Hamburg-Harburg fanden und einen Windkanal des DLR-Schoollab dafür nutzen können. Beide sind zuversichtlich, bis zur nächsten Wettbewerbsrunde einen großen Schritt weiter zu kommen.



Problem Geisternetze

Ebenfalls einen 2. Platz bei Schüler experimentieren gab es im Bereich Technik für Hanna Rummelhagen und Catalina Hilck. Durch Dokumentationen waren beide auf das Problem von Geisternetzen aufmerksam geworden, die Schweinswalen zum Verhängnis werden können. Angedacht war eine Modifikation von Stellnetzen. Sie sollten zum einen mit akustischen Signalen Kleinwale vertreiben. Und ein GPS-Tracker sollte dem Eigentümer per SMS melden, wenn sich ein Netz losgerissen hat und frei im Meer treibt. Dank der Ortung können die Netze wieder eingesammelt werden, bevor sie zu Geisternetzen werden. Das Tracking klappt bereits und wurde im Trittauer Mühlenteich getestet. Die akustische Warneinrichtung ist in Arbeit. Erste hilfreiche Antworten fanden die Beiden bei Meeresforschungseinrichtungen in Kiel und Rostock.

Ihre Forschungen zu Schimmelpilze brachten Lena Schnoor und Lilli Nachtrab einen zweiten Platz bei Jugend forscht im Bereich Biologie. Wenn sich auf Obst oder dem vergessenen Schulbrot in kurzer Zeit ein Biotop in Form von Schimmelpilzkulturen entwickelt, ist das für die meisten ekelig. Für Lena Schnoor und Lilli Nachtrab war es eine Herausforderung und ein Forschungsparadies. Sie verfolgten, wo Schimmel wächst, welche Arten von anderen wieder verdrängt werden und welche natürlichen Mittel einem unkontrollierten Wachstum Einhalt gebieten.

Für Aufbau und Betrieb einer mobilen und autarken Trinkwasseraufbereitung erhielten Otto Schmidt, Johannes Schmidt und Lars Boseke einen dritten Platz bei Schüler experimentieren im Bereich Biologie. In Krisen- und Kriegsregionen zerfällt oft als erstes die regionale Infrastruktur, insbesondere die Wasserversorgung. Mit Hilfe einer solarbetriebenen Pumpe und eines einfachen Filters, der aus einer PET-Getränkeflasche besteht, die mit Sand, Kies und Aktivkohle gefüllt ist, kann verunreinigtes Wasser schnell und kostengünstig gereinigt werden. Alle benötigten Materialien sind fast überall weltweit zu bekommen. Ziel der drei Forscher ist es, Hilfsorganisationen ein einfaches mobiles System zur Verfügung zu stellen und eine Bauanleitung als Hilfe zur Selbsthilfe per Internet verfügbar zu machen.



Labor wird eröffnet

Das im Aufbau befindliche gemeinsame Forschungslabor mit dem Kopernikus-Gymnasium und der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Bargteheider wird offiziell erst im März eröffnet. Die Schüler konnten aber bereits auf viele Geräte zurückgreifen, die aus Mitteln der Joachim-Herz-Stiftung bereits Ende vergangenen Jahres angeschafft werden konnten. Das Schülerforschungszentrum Stormarn wird an den drei Stützpunktschulen in Trittau und Bargteheide allen Stormarner Schülern zur Verfügung stehen. Mit Unterstützung des Schulträgers soll in Trittau im ersten Halbjahr noch ein zusätzlicher naturwissenschaftlicher Forschungs- und Laborraum dafür umgebaut und ausgerüstet werden.