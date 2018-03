Die Chöre in der Bachnacht

Das Programm der Bachnacht am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr in der Peter-Paul-Kirche steht. Aus Anlass des 333. Geburtstages des Barockkomponisten Johann Sebastian Bach haben sich Chöre des Kirchenkreises Plön-Segeberg zusammengetan, um ein Konzert in Bad Oldesloe zu geben. Beteiligt sind „Das Chörchen“ Oldesloe, Jugendchor Oldesloe (beide Leitung Henning Münther), „Just for fun“ Wahlstedt (Leitung Daglef Polzin), Kantorei Bargfeld-Stegen (Leitung Sabine Szameit), Kantorei Nahe (Leitung Sybille Brodersen), Kantorei Todesfelde (Leitung Renate Stahnke), Kantorei Zarpen (Leitung Tomasz Harkot), Kirchenchor Ehmkenberg Bad Oldesloe (Leitung Hans-Friedrich Schulz), Matthias-Claudius-Chor Reinfeld (Leitung Ursula Scheyhing), die Bläserinnen und Bläser aus Posaunenchören des Bezirkes Segeberg (Leitung Marc Ivemeyer) und der Oldesloer Buxtehude-Chor (Henning Münther). Kreiskantor Andreas-Maurer-Büntjen führt durch das Programm und spielt Orgel. Organisator der Bachnacht ist der Henning Münther. Gemeinsam werden die von Bach bearbeiteten Choräle „Nun danket alle Gott“ und „Verleih uns Frieden gnädiglich“ aufgeführt. Außerdem nutzt jeder Chor sieben Minuten, um sich von seiner besten Seite zu präsentieren. Eintritt ist frei.