Ahrensburg : Die bunte Welt der Ankerbausteine

Sonderausstellung über historisches Spielzeug im Ahrensburger Schloss.

01. November 2018, 13:08 Uhr

Am morgigen Sonnabend beginnt im Schloss Ahrensburg die Sonderausstellung über Ankersteinbaukästen. Unter dem Motto; „Aus Sand gebaut. Ankerbausteine – historisches Spielzeug neu entdeckt“ ist die Ausstellung bis 27. Februar 2019 zu sehen.

Erfunden wurden die bunten Steine von den Gebrüdern Lilienthal, die später als Luftfahrtpioniere berühmt wurden, jedoch nicht als Spielzeughändler. Stattdessen kaufte Friedrich A. Richter in Rudolstadt (Thüringen) ihnen das Rezept ab. Als er 1882 die Produktion der später so genannten Ankersteinbaukästen aufnahm, ahnte keiner, dass dieses Systemspielzeug in kürzester Zeit einen weltweiten Siegeszug von St. Petersburg bis New York antreten würde.

Nach wechselvollen Zeiten – von der Schließung als Volkseigener Betrieb 1962 bis zum Neuanfang in den 1980er Jahren – wird das geschichtsträchtige Spielzeug heute wieder am Ursprungsort in Thüringen produziert. Stets gab es mindestens so viele jugendliche wie erwachsene Fans, zu denen auch Albert Einstein, Martin Gropius und auch Bill Clinton zählen.

Qualität, Nachhaltigkeit und Ökologie sind seit über 130 Jahren Kennzeichen der Bausteine aus Quarzsand, Leinöl und Kreide. Dank ihrer spezifischen Eigenschaften machen sie jeden zum kreativen Baumeister. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass sie in einem fiktiven Wohnraum im zweiten Obergeschoss präsentiert wird, wo auch die Kinder der Schlossbesitzer lebten. Zwischen Möbeln und Ausstellung werden nicht nur historische Baukästen und Modelle gezeigt, sondern auch hinreichend Gelegenheit für große und kleine Besucher geboten, die bunte Welt der Ankerbausteine zu erproben und zu erleben.

Als erstes Bauprojekt soll am Sonntag, 11. November, von 11 bis 15 Uhr das Torhaus errichtet werden, das von 1854 bis 1960 vor der Brücke am Schloss stand. Der Ahrensburger Seven Domke hat nach Originalplänen das Modell konzipiert, das neu aus Ankerbausteinen entstehen soll. Für diese Aktion ist die Teilnehmerzahl auf acht Personen begrenzt, die mindestens acht Jahre alt sein sollten. Anmeldung sind unter Telefon (04102) 42510 erforderlich. Kosten: 20 Euro pro Person. Weitere Infos gibt es unter www.schloss-ahrensburg.de.



>Öffnungszeiten der Ausstellung sind jeweils mittwochs, sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie nach Absprache.

>Zusätzlich zur Ausstellung gibt es besonders ambitionierte Baumeister an vier Terminen, ihr Talent zu erproben und bekannte und historische Gebäude aus Ahrensburg zu errichten, die dann für einen Monat Bestandteil der Ausstellung bleiben.