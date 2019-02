Lübeck : Die Bundesliga ruft: Damm verlässt den VfL

Sebastian Damm wird den VfL Lübeck-Schwartau verlassen, um ab Sommer in der DKB-Handball-Bundesliga aufzulaufen.

19. Februar 2019, 08:59 Uhr

Lübeck | Nach Trainer Torge Greve (Ziel unbekannt) und Rückraumspieler Antonio Metzner (zum HC Erlangen) hat Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau am Saisonende einen weiteren Abgang zu verkraften. Wie der Verein vermeldete, wird auch Sebastian Damm die Hansestädter im Sommer verlassen. Der 23-Jährige, der in bisher 78 Zweitligaspielen für den Club 195 Tore erzielte, wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich dem Erstligisten Bergischer HC anschließen.

„Wir hätten Sebastian auch gerne zukünftig beim VfL Lübeck-Schwartau gehalten, haben aber auch Verständnis für seine Entscheidung. Beim BHC erhält er die Möglichkeit in der Bundesliga zu spielen. Wir sind stolz darauf, dass wir ein weiteres Talent zu einem Bundesligaspieler entwickelt haben“, sagte VfL-Geschäftsführer Michael Friedrichs.

Neben dem sportlichen Aspekt, zukünftig in der DKB-Handball-Bundesliga aufzulaufen, wird der Außenbahnspieler, der 2016 vom TSV Bayer Dormagen in die Hansestadt wechselte und dort zum Leistungsträger avancierte, ein weiterer Wunsch erfüllt: In Dortmund erhält er die Möglichkeit Medizin zu studieren.