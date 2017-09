Reinfeld : Die Brücke über die Bahn kommt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 08.Sep.2017 | 06:00 Uhr

„Soweit waren wir in den letzten 40 Jahren noch nicht“, sagte Lorenz Hartwig, Vorsitzender des Bauausschusses. Die Karpfenstadt sei der Brücke über die Bahngleise ein gutes Stück näher gekommen. Der Bau einer Bahnquerung ist seit Jahrzehnten ein heißes Eisen. Im Zuge der geplanten Fehmarnbeltquerung gewinnt eine schnelle Lösung mehr und mehr an Bedeutung. „Wenn die Beltquerung kommt, geht die Schranke in Reinfeld gar nicht mehr auf“, warnte schon Reinfelds ehemaliger Bürgervorsteher Hans-Peter Lippardt vor einigen Jahren.

Bereits 2012 stimmten CDU und SPD für die Brücke. Die WIR wehrte sich damals heftig und plädierte für eine Tunnel-Lösung, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Die Mitglieder des Bauausschusses entschieden sich für eine von sechs Varianten des beauftragten Ingenieurbüros Schüßler Plan. Die Brücke soll von der Feldstraße über die Bahngleise in einem Bogen bis zum Bahnhofsvorplatz führen.

An der Feldstraße bei Camfil und an der Kreuzung zur Autobahn sollen im Zuge der Baumaßnahme zwei neue Kreisel entstehen, denn die Stadt rechnet mit 16 000 Autos täglich, die auf der Brücke in die Stadt fahren. 2016 waren die Planungen abgeschlossen und wanderten dann zur Deutschen Bahn, wo sie immer noch geprüft werden. Geschätzte Kosten für das Mammutprojekt mit einer Bauzeit von mindestens einem Jahr: rund 7 Millionen Euro. Die Kosten für eventuellen Lärmschutz sind noch nicht mit eingerechnet. Zuerst einmal müsste die Stadt in Vorkasse gehen, erst nach Abschluss der Baumaßnahme wird die Summe auf den Bund, die Stadt und die Deutsche Bahn verteilt. 70 Prozent des Reinfelder Anteils wird vom Land Schleswig-Holstein gefördert.

In den Haushalt der nächsten Jahre werden die voraussichtlichen Kosten eingestellt. „Das wird sich noch drei bis vier Jahre durch unseren Haushalt ziehen“, so der Vorsitzende. Die Politiker beschlossen mit sieben Stimmen der CDU, SPD und den Grünen, der Eisenbahnquerungsvereinbarung zuzustimmen – mit dem Zusatz, eine Lösung für eine weitere Fußgänger- und Radfahrerquerung in der Nähe des dann zugeschütteten Bahnübergangs „Am Zuschlag“ zu finden. Die beiden Vertreter der WIR enthielten sich der Stimme. „Wir wollen mit einem Nein nicht das Projekt blockieren“, so Walter Engel.

Die von allen Seiten unterschriebene Vereinbarung muss noch vom Eisenbahnbundesamt abgesegnet werden. Lorenz Hartwig: „Wir haben alle Weichen gestellt, jetzt können wir nicht mehr machen.“ Als letzte Stormarner Stadt an der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck schafft Reinfeld somit endlich den Übergang ins schrankenlose Zeitalter. Vielleicht schon 2021 – so sehen es die Planungen vor – wird es erstmals möglich sein, die Gleise ohne Wartezeit zu überqueren. Der Bahnübergang am Zuschlag gehört dann der Vergangenheit an. Das Gesicht der Karpfenstadt wird dadurch massiv verändert.





> Fahrstühle defekt: Vier Wochen nach der Freigabe der barrierefreien Zugänge am Bahnhof funktionierten die beiden Fahrstühle oftmals nicht. Die Unterführung im alten Bahnhof wurde geschlossen, so dass Passagiere mit Handicap oder schweren Reisetaschen doch wieder die Treppen benutzen mussten. Es gab zahlreiche Beschwerden bei der Deutschen Bahn, die das Problem in den nächsten Tagen beheben wird. Eine Firma ist beauftragt, die geforderten Nachbesserungen vorzunehmen.